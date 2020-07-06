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Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
Минэнерго США винит "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), заявил министр энергетики Дэн Бруйетт. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:47
дэн бруйетт
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дэн бруйетт, минэнерго сша, мэн (штат), сша, северная каролина, в мире

Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода

01:47 06.07.2020
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТруба для строительства газопровода
Труба для строительства газопровода
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Труба для строительства газопровода. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Минэнерго США винит "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), заявил министр энергетики Дэн Бруйетт.
В воскресенье Dominion Energy с партнером Duke Energy отказались от проекта крупного газопровода АСP на фоне неопределенности с ценами и регулированием. По заявлению энергокомпаний, газопровод стоимостью более 8 миллиардов долларов не оправдывает себя на фоне многочисленных задержек и исков защитников природы, владельцев земли и местных жителей. Партнеры отказались от проекта, несмотря на крупную победу в Верховном суде, который в июне разрешил строительство ACP под Аппалачской тропой - пешеходным маршрутом через горы атлантического побережья США, который тянется на 3,5 тысячи километров от Джорджии до Мэна.
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
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В США закрыли проект газопровода Atlantic Coast Pipeline
"Хорошо финансируемое экологическое лобби обструкционистов преуспело в том, чтобы "убить" Atlantic Coast Pipeline. (Этот газопровод) мог снизить стоимость энергии для потребителей в Северной Каролине и Виргинии, дав им доступные по цене, обильные и надежные поставки природного газа из аппалачского региона", - заявил Бруйетт.
По его словам, проект создал бы тысячи рабочих мест. Министр также посетовал, что организаторы проекта Dominion Energy и Duke Energy сочли проект экономически нецелесообразным из-за постоянных судебных исков, с которыми они сталкивались при планировании газопровода.
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Дэн БруйеттМинэнерго СШАМэн (штат)СШАСеверная КаролинаВ мире
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