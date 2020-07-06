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Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Климатологи считают июль самым дождливыми и самым насыщенным опасными явлениями месяцем в Европейской России, сказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:32
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