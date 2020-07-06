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Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Климатологи считают июль самым дождливыми и самым насыщенным опасными явлениями месяцем в Европейской России, сказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 06.07.2020
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Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле

01:32 06.07.2020
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Климатологи считают июль самым дождливыми и самым насыщенным опасными явлениями месяцем в Европейской России, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Впереди ещё июль и август - самые дождливые месяцы по климатическим характеристикам… Несмотря на бытующее мнение, что осадков больше всего осенью... Июль, с климатической точки зрения, ещё и месяц с самым большим числом опасных погодных явлений", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что обилие осадков и опасные погодные явления вызваны активными перемещениями воздушных масс в атмосфере.
Собеседник агентства отметил, что синоптики наблюдали большое количество осадков в первом полугодии в России. Однако, точно сказать, сколько в среднем было осадков невозможно.
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