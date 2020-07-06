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В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
Автобус попал в ДТП в районе города Гебзе на севере Турции и перевернулся, в результате погиб один человек, ранены 17, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:25
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турция, анкара, в мире

В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек

01:25 06.07.2020
87
© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Автобус попал в ДТП в районе города Гебзе на севере Турции и перевернулся, в результате погиб один человек, ранены 17, сообщает агентство IHA.
По его данным, авария произошла в 21.30 воскресенья по местному времени (совпадает с мск) в районе промзоны города Гебзе. Автобус двигался в сторону Анкары, на участке трассы, где велся ремонт, было сужение.
"У автобуса марки MAN с 19 пассажирами на борту лопнуло колесо, он врезался в бетонный барьер, установленный для ремонтных работ. В результате автобус перевернулся, погиб один человек, ранены 17", - сообщило агентство. По его данным, автобус принадлежит компании Metro Turizm.
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На место происшествия прибыли многочисленные экипажи полиции и скорой помощи. Агентство отмечает, что в результате аварии на трассе в обе стороны образовалась многокилометровая пробка.
По данным телеканала Haberturk, к полуночи после устранения последствий аварии пробка рассосалась.
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01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
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