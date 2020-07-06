В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек

"У автобуса марки MAN с 19 пассажирами на борту лопнуло колесо, он врезался в бетонный барьер, установленный для ремонтных работ. В результате автобус перевернулся, погиб один человек, ранены 17", - сообщило агентство. По его данным, автобус принадлежит компании Metro Turizm.