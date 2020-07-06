https://ria.ru/20200706/1573927538.html
В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
Автобус попал в ДТП в районе города Гебзе на севере Турции и перевернулся, в результате погиб один человек, ранены 17, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:25
2020-07-06T01:25
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турция, анкара, в мире
АНКАРА, 6 июл - РИА Новости.
Автобус попал в ДТП в районе города Гебзе на севере Турции
и перевернулся, в результате погиб один человек, ранены 17, сообщает агентство IHA
.
По его данным, авария произошла в 21.30 воскресенья по местному времени (совпадает с мск) в районе промзоны города Гебзе. Автобус двигался в сторону Анкары
, на участке трассы, где велся ремонт, было сужение.
"У автобуса марки MAN с 19 пассажирами на борту лопнуло колесо, он врезался в бетонный барьер, установленный для ремонтных работ. В результате автобус перевернулся, погиб один человек, ранены 17", - сообщило агентство. По его данным, автобус принадлежит компании Metro Turizm.
На место происшествия прибыли многочисленные экипажи полиции и скорой помощи. Агентство отмечает, что в результате аварии на трассе в обе стороны образовалась многокилометровая пробка.
По данным телеканала Haberturk, к полуночи после устранения последствий аварии пробка рассосалась.