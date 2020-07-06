https://ria.ru/20200706/1573927506.html
Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
Следователи в Краснодарском крае задержали женщину, обвиняемую в убийстве девятилетнего мальчика в 2019 году, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:20
2020-07-06T01:20
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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краснодарский край
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Следователи в Краснодарском крае
задержали женщину, обвиняемую в убийстве девятилетнего мальчика в 2019 году, сообщается на сайте СК РФ
.
В мае 2019 года в правоохранительные органы поступила информация о пропаже ребенка. Сообщалось, что он вышел из дома в станице Баговской и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Следствие заявило о причастности к убийству сожительницы дяди пропавшего мальчика.
"Задержана 28-летняя местная жительница. Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальная санкция – 20 лет лишения свободы, пожизненный срок или смертная казнь) ... В настоящее время в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как отмечает СК, по словам женщины, мальчик пришел к ней домой и громко слушал музыку, чем мог разбудить ее детей, произошла ссора, в ходе которой женщина его задушила.
"С целью определения точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавляется в сообщении.