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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573927384.html
Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 75 тысяч, за сутки скончались 63 человека, сообщило в ночь на понедельник министерство РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
египет
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, египет

Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом

01:04 06.07.2020
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе. Архивное фото
КАИР, 6 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 75 тысяч, за сутки скончались 63 человека, сообщило в ночь на понедельник министерство здравоохранения страны.
"Зафиксированы 1218 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 63 человека", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.
Таким образом, в воскресенье число погибших от коронавируса впервые с 13 июня пошло на спад: еще в субботу сообщалось о 79 умерших.
Мугахед сообщил, что теперь, согласно рекомендациям ВОЗ, выздоровевшим от коронавируса считается пациент, у которого в течение десяти дней отсутствуют симптомы заболевания.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 75 253 человека, 20 726 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 3 343 человека", - сообщил он. За сутки из больниц выписаны 623 человека.
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С 27 июня власти Египта отменили комендантский час и разрешили возобновить работу ранее закрытых из-за пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при условии соблюдения мер предосторожности и ограничении числа посетителей. С 1 июля возобновлено международное и внутреннее авиасообщение, открыты музеи для ограниченного числа посетителей.
Возобновили работу также мечети и христианские храмы, однако массовые пятничные молитвы мусульман и воскресные службы христиан было решено пока не проводить. В случае нарушения предписанных мер предосторожности власти могут запретить их работу.
Несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на территории отелей, останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЕгипет
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