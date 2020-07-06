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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573927272.html
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 миллиона человек: за сутки выявлен еще 26 051 случай, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, бразилия

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона

00:52 06.07.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 миллиона человек: за сутки выявлен еще 26 051 случай, сообщил минздрав страны.
Днем ранее сообщалось о почти 38 тысячах выявленных случаев COVID-19 за сутки.
Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 603 055.
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За время распространения инфекции скончались 64 867 заболевших, за последние 24 часа – 602 человека.
По данным бразильского минздрава, вылечились 906 286 заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Бразилия
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