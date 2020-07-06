Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573927235.html
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС после того, как три снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:51
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153285/55/1532855548_0:314:3084:2048_1400x0_80_0_0_3b60238003d097f7907a6756c316373e.jpg
https://ria.ru/20200625/1573471499.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153285/55/1532855548_0:314:3084:2048_1400x0_80_0_0_3b60238003d097f7907a6756c316373e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153285/55/1532855548_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_33dcbc539ecf838af409cc5f67a229b7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153285/55/1532855548_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_ca1a48382590c47cb11bfba2fbe45bc9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хамас, израиль, в мире

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы

00:51 06.07.2020
231
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанкИзраильский танк "Меркава"
Израильский танк Меркава
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в фотобанк
Израильский танк "Меркава". Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС после того, как три снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба израильских военных.
Ранее в воскресенье сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на границе Израиля и сектора Газа, так как две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля. Спустя час сирены сработали повторно - ещё один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системой ПВО.
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
25 июня, 15:54
ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны
"В ответ некоторое время назад вертолёты и истребители армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС на севере сектора Газа", - сообщает пресс-служба.
Целью армии Израиля стала подземная инфраструктура ХАМАС.
181000772
Обсудить 0
ХамасИзраильВ мире
Рекомендуем
Вид на Багдад
Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
Международный аэропорт Багдада, Ирак
Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
Российские рубли
Определен уровень бедности в России
Автомобили скорой помощи в Турции
В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)
Балтфлот усилят шестью кораблями "Каракурт" с "Калибрами" и "Панцирями"
Фотоснимок коронавируса
В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов
Полицейский
Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду
В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
Вид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
Выборы в Хорватии
Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
Испытания фрегата Адмирал Касатонов в Баренцевом море. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
Фрегат "Адмирал Касатонов" в июле примут в состав ВМФ
Лесной пожар
В России за сутки потушили 80 природных пожаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния