Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы

Ранее в воскресенье сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на границе Израиля и сектора Газа, так как две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля. Спустя час сирены сработали повторно - ещё один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системой ПВО.