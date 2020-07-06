https://ria.ru/20200706/1573927235.html
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС после того, как три снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:51
2020-07-06T00:51
хамас
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хамас, израиль, в мире