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Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
Госдеп в курсе инцидента с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде в субботу и считает подобные обстрелы угрозой, сказал РИА Новости представитель РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:49
мустафа аль-каземи
мухаммед али
хасан
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
багдад (город)
сша
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мустафа аль-каземи, мухаммед али, хасан, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), багдад (город), сша, в мире

Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке

00:49 06.07.2020
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© AP PhotoВид на Багдад
Вид на Багдад
© AP Photo
Вид на Багдад. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдеп в курсе инцидента с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде в субботу и считает подобные обстрелы угрозой, сказал РИА Новости представитель госдепартамента.
"Мы знаем о сообщениях о том, что ракета упала в международной зоне ("зеленая зона", где находятся посольства - ред.). Иракские силы безопасности руководят расследованием. Угроза ракетных нападений - это опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, соседних дипломатических миссий и жителей бывшей международной зоны и окружающих кварталов", - сказал представитель госдепартамента.
Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как США провели испытание ЗРК Patriot на территории посольства в Багдаде, что вызвало недовольство иракской стороны, сообщил телеканал Rudaw. В частности, вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и глава комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг "провокационным", передает телеканал.
Багдад, Ирак
Вчера, 10:27
ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.
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Мустафа аль-КаземиМухаммед АлиХасанПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Багдад (город)СШАВ мире
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