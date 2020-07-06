Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке

"Мы знаем о сообщениях о том, что ракета упала в международной зоне ("зеленая зона", где находятся посольства - ред.). Иракские силы безопасности руководят расследованием. Угроза ракетных нападений - это опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, соседних дипломатических миссий и жителей бывшей международной зоны и окружающих кварталов", - сказал представитель госдепартамента.