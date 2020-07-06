Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573927141.html
Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
Директор Ларисы Долиной Илья Спицын прокомментировал в беседе с РЕН ТВ критику певицы в Сети из-за ее заявлений о нарушении ПДД. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:53
шоу-бизнес
россия
лариса долина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/76/1563957685_0:202:3039:1912_1400x0_80_0_0_b9ac20027e39ab5bfde43aa8f90a2ad2.jpg
https://ria.ru/20200704/1573892103.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/76/1563957685_0:202:3039:1912_1400x0_80_0_0_b9ac20027e39ab5bfde43aa8f90a2ad2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/76/1563957685_441:185:2924:2048_1400x0_80_0_0_c86493b861c9f58544496fd16238d17d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/76/1563957685_883:53:2875:2045_1400x0_80_0_0_30ba8f7b7e44b4be183e7ac56159b93c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, россия, лариса долина

Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД

00:49 06.07.2020 (обновлено: 00:53 06.07.2020)
577
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Директор Ларисы Долиной Илья Спицын прокомментировал в беседе с РЕН ТВ критику певицы в Сети из-за ее заявлений о нарушении ПДД.
Ранее пользователей Сети возмутило заявление певицы, которое она сделала на программе "Сто вопросов взрослому" в 2010 году. Один из зрителей спросил у Долиной, как она поступит в случае, если сотрудник ГАИ остановит ее за нарушение правил дорожного движения. Певица заявила, что не садится за руль, а ездит с водителем, и рассказала, что имеет выданный "самым главным гаишником" документ, благодаря которому ее не имеют права останавливать.
Спицын указал, что передача, которая спровоцировала активное обсуждение в Сети, была опубликована очень давно. При этом он намекнул, что это неактуальная информация.
"Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите", - заявил директор певицы.
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
4 июля, 15:43
Психиатр оценил шансы Ефремова избежать наказания за ДТП
0500916
Обсудить 0
Шоу-бизнесРоссияЛариса Долина
Рекомендуем
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Российские рубли
Определен уровень бедности в России
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Жара
Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России
Машина скорой помощи
Под Волгоградом девочка погибла от удара током, доставая кепку из фонтана
Сержант полиции обномает мальчика на митинге в Портленде
В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
Полицейский
Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
Роман Путин
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Полиция
В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Вид на Багдад
Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов
Международный аэропорт Багдада, Ирак
Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду
В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
Израильский танк Меркава
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния