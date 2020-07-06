https://ria.ru/20200706/1573927141.html
Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
Директор Ларисы Долиной Илья Спицын прокомментировал в беседе с РЕН ТВ критику певицы в Сети из-за ее заявлений о нарушении ПДД. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:49
2020-07-06T00:53
шоу-бизнес
россия
лариса долина
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ru-RU
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, россия, лариса долина
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Директор Ларисы Долиной
Илья Спицын прокомментировал в беседе с РЕН ТВ
критику певицы в Сети из-за ее заявлений о нарушении ПДД.
Ранее пользователей Сети возмутило заявление певицы, которое она сделала на программе "Сто вопросов взрослому" в 2010 году. Один из зрителей спросил у Долиной, как она поступит в случае, если сотрудник ГАИ остановит ее за нарушение правил дорожного движения. Певица заявила, что не садится за руль, а ездит с водителем, и рассказала, что имеет выданный "самым главным гаишником" документ, благодаря которому ее не имеют права останавливать.
Спицын указал, что передача, которая спровоцировала активное обсуждение в Сети, была опубликована очень давно. При этом он намекнул, что это неактуальная информация.
"Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите", - заявил директор певицы.