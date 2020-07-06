В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования

"Возобновление посещения обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование, допускается с даты снятия ограничений на посещение обучающимися указанных организаций на основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача по Московской области и после направления уведомления o готовности организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта. ...но не ранее 6 июля 2020 года", - говорится в документе.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что всего с 6 июля в регионе свои двери откроют более 2 тысяч детских садов. Чтобы отдать ребенка в дошкольное образовательное учреждение, необходимо получить медицинскую справку.

"С 6 июля в детских садах Московской области отменяется режим "дежурных групп". Чтобы отдать ребенка в детский сад, нужна медицинская справка. В детсад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст справку. Идти в поликлинику не нужно", - сказала Каклюгина.

По ее словам, открывшиеся детские сады будут работать в соответствии со стандартом: прежде чем приступить к работе, педагоги пройдут тестирование на COVID-19, перед посещением детям и педагогам будут измерять температуру, помещения будут регулярно убирать и дезинфицировать.

Она отметила, что такие же правила будут действовать и для учреждений дополнительного образования. Кроме этого, там исключат совместное пребывание детей из разных кружков на спортивных и игровых площадках, в коридорах, вестибюлях и иных помещениях.

Также постановлением главы Подмосковья устанавливается новый порядок работы фитнес-центров и спортивных организаций - с 6 июля они смогут вести деятельность при условии загрузки не более чем на 50% от пропускной способности. Ранее эта цифра составляла 25%.