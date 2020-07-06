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В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
Детские сады и организации дополнительного образования заработали в Подмосковье в обычном режиме с понедельника, следует из постановления губернатора региона... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования

00:45 06.07.2020
88
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВоспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Детские сады и организации дополнительного образования заработали в Подмосковье в обычном режиме с понедельника, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.
"Возобновление посещения обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование, допускается с даты снятия ограничений на посещение обучающимися указанных организаций на основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача по Московской области и после направления уведомления o готовности организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта. ...но не ранее 6 июля 2020 года", - говорится в документе.
Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что всего с 6 июля в регионе свои двери откроют более 2 тысяч детских садов. Чтобы отдать ребенка в дошкольное образовательное учреждение, необходимо получить медицинскую справку.
"С 6 июля в детских садах Московской области отменяется режим "дежурных групп". Чтобы отдать ребенка в детский сад, нужна медицинская справка. В детсад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст справку. Идти в поликлинику не нужно", - сказала Каклюгина.
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По ее словам, открывшиеся детские сады будут работать в соответствии со стандартом: прежде чем приступить к работе, педагоги пройдут тестирование на COVID-19, перед посещением детям и педагогам будут измерять температуру, помещения будут регулярно убирать и дезинфицировать.
Она отметила, что такие же правила будут действовать и для учреждений дополнительного образования. Кроме этого, там исключат совместное пребывание детей из разных кружков на спортивных и игровых площадках, в коридорах, вестибюлях и иных помещениях.
Также постановлением главы Подмосковья устанавливается новый порядок работы фитнес-центров и спортивных организаций - с 6 июля они смогут вести деятельность при условии загрузки не более чем на 50% от пропускной способности. Ранее эта цифра составляла 25%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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