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В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
Число заболевших коронавирусом в Перу превысило 300 тысяч человек, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, перу

В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч

00:42 06.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Перу превысило 300 тысяч человек, сообщил минздрав страны.
"На 5 июля были взяты образцы у 1 782 846 человек на COVID-19, по данным на 00.00, 302 718 результатов положительные, 1 480 128 отрицательные", - говорится в заявлении.
В настоящее время 11 302 человека госпитализированы, из них 1 227 - на искусственной вентиляции легких.
От коронавируса скончались 10 589 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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