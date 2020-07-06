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Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов
Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:31
россия
илья глазунов
счетная палата рф
санкт-петербургский государственный университет
общество
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РИА Новости
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353
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россия, илья глазунов, счетная палата рф, санкт-петербургский государственный университет, общество

Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов

00:31 06.07.2020
194
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Аудиторы выяснили, что до 82% государственного финансирования эти вузы тратят на выплату зарплат преподавателям и налогов, поэтому денег на развитие у них практически не остается.
"Объем государственных расходов на высшее образование оставался неизменным в 2018-2019 годах и составлял порядка 0,47% ВВП. При этом большую часть бюджетного финансирования – порой до 82% – высшие учебные заведения тратили на исполнение доведенного до них государственного задания. Данные средства преимущественно уходили у них на выплату зарплат и налогов", - говорится в сообщении контрольного ведомства.
Причем, по данным аудиторов, такое распределение затрат характерно как для вузов, имеющих статус главных распорядителей бюджетных средств, так и для остальных вузов, включая столичные и расположенные в регионах.
"Эта ситуация формирует риск недостижения цели президента по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования", - предупреждает Счетная палата.
Здание Счетной Палаты РФ
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Счетная палата также выявила проблемы с выполнением майского указа президента и в части повышения зарплат. Так, в Академии Глазунова зарплата профессорско-преподавательского состава составила 147% вместо 200% от средней по региону оплаты труда. В других трех вузах ниже норматива оплачивался труд медицинского персонала и работников культуры.
Проверка имущественного комплекса вузов также выявила проблемы: СПбГУ и Академия Глазунова из-за нехватки денег не выполняют своих обязательств по содержанию находящихся на их балансе объектов культурного наследия.
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РоссияИлья ГлазуновСчетная палата РФСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
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