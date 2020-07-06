Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов

"Объем государственных расходов на высшее образование оставался неизменным в 2018-2019 годах и составлял порядка 0,47% ВВП. При этом большую часть бюджетного финансирования – порой до 82% – высшие учебные заведения тратили на исполнение доведенного до них государственного задания. Данные средства преимущественно уходили у них на выплату зарплат и налогов", - говорится в сообщении контрольного ведомства.