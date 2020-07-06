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Новое оружие России
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Балтфлот усилят шестью кораблями "Каракурт" с "Калибрами" и "Панцирями"
Балтийский флот в будущем усилится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", заявил в понедельник главком ВМФ России адмирал Николай... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:29
новое оружие россии
россия
николай евменов
балтийский флот вмф россии
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РИА Новости
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60
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россия, николай евменов, балтийский флот вмф россии, панцирь-с1

Балтфлот усилят шестью кораблями "Каракурт" с "Калибрами" и "Панцирями"

00:29 06.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт). Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Балтийский флот в будущем усилится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", заявил в понедельник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
"Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии "Пелла". Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса "Панцирь", - заявил Евменов.
Главком отметил, что первым кораблей проекта 22800, оснащенным комплексом "Панцирь", стал МРК "Одинцово", 30 июня начались его госиспытания в полигонах Балтфлота.
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По данным Балтфлота, МРК "Одинцово" - первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М" - морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".
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Новое оружие РоссииРоссияНиколай ЕвменовБалтийский флот ВМФ РоссииПанцирь-С1
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