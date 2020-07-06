Балтфлот усилят шестью кораблями "Каракурт" с "Калибрами" и "Панцирями"

"Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии "Пелла". Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса "Панцирь", - заявил Евменов.