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Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России
На юг Европейской части России пришла "волна жары", температура превышает норму на восемь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:50
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России

00:17 06.07.2020 (обновлено: 00:50 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖара
Жара
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жара. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На юг Европейской части России пришла "волна жары", температура превышает норму на восемь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр предупреждал, о пятидневной "волне жары" на юге страны.

"На юге уже до 40, и так и будет. Даже в Белгородской, Ростовской и Липецкой прогнозируется 38-39. Никто не ожидал в начале недели такие высокие температуры", - сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что температура на юге будет на восемь градусов выше нормы. "Летом температура очень мало изменчива, поэтому превышение на восемь градусов - это просто огромная величина", - подчеркнул он.
Научный глава Гидрометцентра добавил, что в ряде южных регионов температура будет превышать сорокоградусную отметку.
Вильфанд рассказал, что жаркая погода сохранится на юге и в центре Европейской России до 8-9 июля.
"На юге Европейской части России по-прежнему жаркая погода. Она продлится до 8 числа. В центре тоже очень жарко. 9 июля грядут изменения, но там очень сложный процесс, поэтому развитие событий можно будет уточнить позже", - сказал Вильфанд.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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