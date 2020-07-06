Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На юг Европейской части России пришла "волна жары", температура превышает норму на восемь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра На юг Европейской части России пришла "волна жары", температура превышает норму на восемь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Ранее Гидрометцентр предупреждал, о пятидневной "волне жары" на юге страны.

"На юге уже до 40, и так и будет. Даже в Белгородской, Ростовской и Липецкой прогнозируется 38-39. Никто не ожидал в начале недели такие высокие температуры", - сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что температура на юге будет на восемь градусов выше нормы. "Летом температура очень мало изменчива, поэтому превышение на восемь градусов - это просто огромная величина", - подчеркнул он.

Научный глава Гидрометцентра добавил, что в ряде южных регионов температура будет превышать сорокоградусную отметку.

Вильфанд рассказал, что жаркая погода сохранится на юге и в центре Европейской России до 8-9 июля.