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Новое оружие России
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Заводские испытания второй "Варшавянки" для ТОФ завершатся в июле
Вторая дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" для Тихоокеанского флота завершит заводские ходовые испытания в середине июля,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:14
новое оружие россии
николай евменов
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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николай евменов, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность

Заводские испытания второй "Варшавянки" для ТОФ завершатся в июле

00:14 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодводная лодка проекта 636 "Варшавянка"
Подводная лодка проекта 636 Варшавянка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Подводная лодка проекта 636 "Варшавянка". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вторая дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" для Тихоокеанского флота завершит заводские ходовые испытания в середине июля, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

"В настоящее время вторая по счету подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" проходит заводские ходовые испытания, которые завершатся к середине июля", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

Он напомнил о том, что субмарины этого проекта уже "доказали свою эффективность в … действиях против террористов в Сирийской Арабской Республике из акватории Средиземного моря".
Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для ТОФ стала субмарина "Петропавловск-Камчатский", на ней уже поднят флаг, и до конца 2020 года она должна прибыть на Дальний Восток. Швартовые испытания второй такой подлодки "Волхов" начались в марте 2020 года. После заводских ходовых начнутся государственные испытания субмарины.
В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа", закладка пятой и шестой также ожидается в 2020 году. Евменов уже сообщал, что корабли, которые строятся для Тихоокеанского флота, будут доработаны с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке. Ранее серию из шести таких кораблей получил Черноморский флот. На Тихоокеанском же флоте пока служат подлодки проекта-предшественника "Варшавянок" 877 ("Палтус").
Подводная лодка проекта Ясень-М
28 июня, 10:23
Названа дата введения в строй атомной подлодки "Казань"
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Новое оружие РоссииНиколай ЕвменовТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
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