ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.
"Всего в состав флота в 2020 году будут приняты около 40 кораблей и судов различных классов. Это показатель того, что в нашей стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения", - заявил Евменов в интервью "Красной звезде".
Главком ВМФ добавил, что экипажи новых кораблей прошли в объединенном учебном центре ВМФ подготовку по программам, которые разработаны с учетом эксплуатации новой техники и вооружения.
"В зимнем периоде обучения на воду спущены очередные серийные корабли океанской зоны - корвет "Ретивый" и фрегат "Адмирал Головко", - рассказал главком.
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