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Новое оружие России
https://ria.ru/20200706/1573926503.html
ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов
Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:14
новое оружие россии
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николай евменов, вмф рф, безопасность

ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов

00:09 06.07.2020 (обновлено: 00:14 06.07.2020)
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© РИА Новости / В. КиселевОдин из кораблей Черноморского флота ВМФ России
Один из кораблей Черноморского флота ВМФ России
© РИА Новости / В. Киселев
Один из кораблей Черноморского флота ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.

"Всего в состав флота в 2020 году будут приняты около 40 кораблей и судов различных классов. Это показатель того, что в нашей стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения", - заявил Евменов в интервью "Красной звезде".

Главком ВМФ добавил, что экипажи новых кораблей прошли в объединенном учебном центре ВМФ подготовку по программам, которые разработаны с учетом эксплуатации новой техники и вооружения.
"В зимнем периоде обучения на воду спущены очередные серийные корабли океанской зоны - корвет "Ретивый" и фрегат "Адмирал Головко", - рассказал главком.
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Новое оружие РоссииНиколай ЕвменовВМФ РФБезопасность
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