Трамп объявил последнюю битву за Америку. Почему у него не получится

В "день рождения Америки", 4 июля, Дональд Трамп должен был произнести некую "тронную речь" и поздравить американцев с их главным праздником, но перед ним стоял следующий выбор: попробовать пойти по пути национального примирения и сохранения каких-то (иллюзорных) политических приличий, или выбрать путь максимальной политической конфронтации, который вполне может окончиться самой настоящей гражданской войной. Этот выбор, который стоял перед президентом США , можно сформулировать в терминах недавней истории одного соседнего с Россией "недогосударства". Трамп должен был дать публичный ответ на вопрос: "Быть Януковичем или не быть?" — с той лишь поправкой, что у президента США нет недвижимости в Ростове, да и менять золоченые, пафосные интерьеры Trump Tower в Нью-Йорке на что-то другое ему вряд ли хочется.

Президент США выбрал максимально агрессивный вариант — и вот уже два дня американские СМИ голосят о том, что его выступление было "темным и разделяющим". Так и есть — и так и было задумано. По большому счету, Трамп рассказал американцам горькую правду о разделенной стране, о том, что Америка в том виде, в котором она нравится его избирателям, может быть уничтожена и что новое поколение американцев искренне ненавидит собственную страну, причем произошло это потому, что часть американской управленческой элиты именно этого и добивалась.

Если заменить в его речи несколько географических обозначений и политических терминов, то обрисованная им ситуация идеально ложится на описание позднего СССР . Параллели трудно отрицать: политически активная молодежь ненавидит страну и ценности, на которых страна основана, большая часть политической и управленческой элиты страну разваливает, взаимная ненависть граждан разных политических убеждений (и национальностей) достигает точки кипения — готовности к физическому насилию. Более того, все эти симптомы — не результат каких-то сиюминутных проблем или нескольких лет ошибок. Все наоборот. Нынешние американские симптомы, как в позднем СССР, — это результат застарелых системных проблем, которые перешли из хронической в острую фазу.

Передовая пресса — даже не то что США, а всего англоязычного мира — обиделась вот на эту констатацию Трампа:

"Жестокий беспредел, который мы видели на улицах городов, управляемых либеральными демократами, во всех случаях является предсказуемым результатом многолетней экстремальной идеологической обработки и предвзятости в образовании, журналистике и других культурных учреждениях. Вопреки всем законам общества и природы, наших детей учат в школе ненавидеть свою страну и полагать, что мужчины и женщины, которые ее построили, были не героями, а злодеями. Радикальный взгляд на американскую историю (о том, что) — это паутина лжи — весь контекст удален, каждая добродетель скрыта, каждый мотив искажен, каждый факт искажен и каждый недостаток усиливается до тех пор, пока история не зачищается, а историческая летопись не искажается до неузнаваемости".

Ливии, Венесуэлы и Президент США не преувеличивает. Так называемая либеральная (а по сути — глобалистская) часть американской элиты действительно реализовала довольно успешный план подрыва избирательной базы своих консервативных оппонентов. Молодое поколение американцев действительно по большей части ненавидит собственную страну, ее историю, ее памятники и живет с неизгладимым и ужасающим чувством вины за себя (ибо они белые), за свою страну, за своих родителей и особенно за сверстников, которые не хотят платить и каяться, но не перед реальными жертвами американского империализма из Ирака России 90-х, а перед местными расовыми и половыми меньшинствами. Целое поколение было воспитано с мыслью о том, что единственный способ хоть как-то загладить свою "белую вину" — это голосовать за Демократическую партию и жить в строгом соответствии с той "линией партии", которую формулируют передовицы The New York Times или ведущие инфлюенсеры из соцсетей и Голливуда.

Для понимания размаха проблемы может помочь следующая символическая, но значимая деталь.

Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Трамп выступал с речью на фоне горы Рашмор. В ее гранитном склоне высечен барельеф с изображением четырех президентов США: Джорджа Вашингтона Авраама Линкольна . Это не просто барельеф, а некий исторический символ — своего рода "сердце Америки" и некое гранитное воплощение ее исторический памяти и национальной гордости. В российском контексте — по уровню эмоционального значения для общества — Рашмор можно было бы сравнить с монументальной скульптурой "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Лучшим показателем того, насколько больным и разделенным является современное американское общество, можно считать тот факт, что в "день рождения Америки" и в преддверии выступления Трампа самым заметным инфоповодом в американском инфополе стали призывы к уничтожению этого символа США, причем к процессу подключились ведущие СМИ.

"Гора Рашмор была построена на земле, принадлежавшей племени лакота, и ваялась человеком, имевшим крепкие связи с ку-клукс-кланом . На ней изображены лица двух президентов США, которые были рабовладельцами" — именно так пишет о символе Америки авторитетная The New York Times

Джеймс Мэттис, Колин Пауэлл, Для многих политиков и медийщиков в США, вероятно, уничтожение этого "сердца Америки" стало бы окончательным признаком идеологической победы того движения, которое вот уже месяц сносит монументы в США и Европе. Причем низвергаются памятники не только рабовладельцам, но и тем, кто с ними боролся. Это не вопрос отрицания чего-то плохого в собственном прошлом, а попытка его стереть и установить во всем западном мире и особенно в его "метрополии" — то есть в США — идеологическую глобалистскую монополию тех политических сил, яркими представителями которых являются Хиллари Клинтон Кондолиза Райс или Джордж Сорос . Их выбор сделан по формуле: если для того, чтобы убрать Трампа, нужно уничтожить самоуважение Америки, сжечь ее историю и превратить молодых американцев в "либеральных хунвейбинов", то это нужно сделать. И они именно этим и занимаются.