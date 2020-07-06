Скандинавская ходьба по дальневосточному гектару. Что предлагает "Чукул"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. С уборки территории и традиционного обращения к верхним божествам три года назад началось в Якутии строительство природного парка "Чукул". Он находится в 55 километрах от республиканской столицы на 12 "дальневосточных гектарах", которые по коллективной заявке оформила инициативная группа местных жителей. Здесь проходили соревнования по скандинавской ходьбе, проводились акции по посадке саженцев деревьев и мастер-классы по сбору дикоросов и лекарственных растений, сюда приезжали рыбаки и туристы на семейный отдых. Из-за коронавируса развитие парка на время приостановилось, но по мере смягчения ограничений авторы проекта возвращаются к работе.

Основа природной территории парка — сосновый бор и березовые рощи, здесь протекает река Чукул и есть два рыбных озера, окруженные живописными лесными лугами. Такой природный парк — идеальное место для занятий спортом, рыбалки, комфортного детского отдыха.

"Землю мы оформили в мае 2017 года. Главной целью проекта "Природный парк "Чукул" является улучшение качества природной среды в непосредственной близости от Якутска, — рассказал получатель земли по программе "Дальневосточный гектар" Олег Степанов Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике . — Под улучшением качества мы подразумеваем сохранение локальных природных объектов, развитие экологического сознания у населения, внедрение альтернативных источников энергии и зеленых технологий при строительстве".

Работа в парке началась с "генеральной уборки". Олег Степанов и его единомышленники привели свои гектары в порядок. "Весь собранный пластиковый мусор пошел на строительство экспериментального дома. Мы представили его в качестве одного из номинантов на получение гранта в экологическом конкурсе "Экодействие", — отметил Олег Степанов.

© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Создатели проекта "Природный парк "Чукул" © Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Создатели проекта "Природный парк "Чукул"

Перед началом стройки провели традиционный обряд — алгыс. Это ритуал очищения и благопожелания, обращение к верховным божествам через стихию огня и задабривание духов местности. В ходе ритуала сжигают пучок конского волоса, чтобы запахом открыть духам дорогу, а затем оладьями и кумысом "кормят" огонь, через дух огня обращаясь к остальным духам. Алгыс проводят для защиты планеты, для баланса сил и благополучного и устойчивого развития.

По словам участников проекта, идея создания на "дальневосточных гектарах" природного парка вызывает у людей большой интерес и это внушает им оптимизм и надежду на динамичное развитие. В планах — проведение соревнований по спортивному ориентированию, продолжаются работы по развитию внутренней инфраструктуры парка.

"Не уверен, что многие смогут поехать в этом году в отпуск так же, как они делали это раньше. Но людям нужно отдыхать! И желательно делать это за пределами городских квартир. Природа наших мест удивительна и может составить конкуренцию многим известным туристическим регионам", — считает Олег Степанов.