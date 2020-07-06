Беспилотные автомобили и "умные дороги" протестируют в Самаре

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Новые технологии приживаются не только в мегаполисах: впервые в нашей стране готовится к запуску пробный проект по созданию "умных дорог", по которым смогут ездить беспилотные машины. Эксперимент стартует в Самарской области.

На крупных дорогах появятся интеллектуальные модули, связанные с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД, автоматизированный весогабаритный контроль, а также автоматические дорожные метеостанции. На магистралях внедрят "умный" контроль интенсивности движения и информационные системы для парковок.

"В интеллектуальную транспортную систему планируется включение модуля V2X, обеспечивающего оперативную передачу данных между транспортными средствами, дорожной инфраструктурой и беспилотными машинами", — уточнили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По сообщению департамента информационной политики администрации губернатора региона, оборудование уже установлено, его начали тестировать. Местные власти готовят документацию для транспортного планирования и внедрения элементов интеллектуальной системы на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.

Управлять и наблюдать за интеллектуальным нововведением будут на базе регионального ситуационного центра и центров организации дорожного движения в Самаре и Тольятти. Здесь же будут обрабатываться данные, поступающие с дорог, по ним специалисты будут оперативно принимать решения.