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Беспилотные автомобили и "умные дороги" протестируют в Самаре
Новые технологии приживаются не только в мегаполисах: впервые в нашей стране готовится к запуску пробный проект по созданию "умных дорог", по которым смогут... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:56
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самарская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хорошие новости, самарская область, технологии

Беспилотные автомобили и "умные дороги" протестируют в Самаре

08:00 06.07.2020 (обновлено: 10:56 06.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУчасток трассы М-4 "Дон"
Участок трассы М-4 Дон
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Новые технологии приживаются не только в мегаполисах: впервые в нашей стране готовится к запуску пробный проект по созданию "умных дорог", по которым смогут ездить беспилотные машины. Эксперимент стартует в Самарской области.
На крупных дорогах появятся интеллектуальные модули, связанные с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД, автоматизированный весогабаритный контроль, а также автоматические дорожные метеостанции. На магистралях внедрят "умный" контроль интенсивности движения и информационные системы для парковок.
"В интеллектуальную транспортную систему планируется включение модуля V2X, обеспечивающего оперативную передачу данных между транспортными средствами, дорожной инфраструктурой и беспилотными машинами", — уточнили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
По сообщению департамента информационной политики администрации губернатора региона, оборудование уже установлено, его начали тестировать. Местные власти готовят документацию для транспортного планирования и внедрения элементов интеллектуальной системы на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.
Управлять и наблюдать за интеллектуальным нововведением будут на базе регионального ситуационного центра и центров организации дорожного движения в Самаре и Тольятти. Здесь же будут обрабатываться данные, поступающие с дорог, по ним специалисты будут оперативно принимать решения.
Госконтракт на выполнение амбициозного плана заключен между транспортным ведомством в Самаре и Российским дорожным НИИ в мае 2020 года. Безопасность технологической идеи и населения обеспечат представители профессиональных обществ и районные отделения ГИБДД.
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