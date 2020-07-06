Странная француженка с неприличной красотой. Еве Грин — 40

Ева родилась в "буржуазной" (как она выражается) семье дантиста и актрисы. "Мама пыталась отговорить меня от артистической карьеры, потому что у нее был опыт и она считала, что я слишком впечатлительная. А актерство — это очень сложный мир", — признается Грин.

Но она всегда стремилась быть первой: немногие знают, что у Евы есть двойняшка Джой, которая младше буквально на пару минут.

Актриса рассказывает, что сестра, кареглазая блондинка, совсем на нее не похожа. Джой тоже хотела посвятить себя сцене, даже играла в парижских театрах. Но в итоге вышла замуж за итальянского аристократа и работает юристом.