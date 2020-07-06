Странная француженка с неприличной красотой. Еве Грин — 40

Ева родилась в "буржуазной" (как она выражается) семье дантиста и актрисы. "Мама пыталась отговорить меня от артистической карьеры, потому что у нее был опыт и она считала, что я слишком впечатлительная. А актерство — это очень сложный мир", — признается Грин.
Но она всегда стремилась быть первой: немногие знают, что у Евы есть двойняшка Джой, которая младше буквально на пару минут.
Актриса рассказывает, что сестра, кареглазая блондинка, совсем на нее не похожа. Джой тоже хотела посвятить себя сцене, даже играла в парижских театрах. Но в итоге вышла замуж за итальянского аристократа и работает юристом.
Ева родилась в "буржуазной" (как она выражается) семье дантиста и актрисы. "Мама пыталась отговорить меня от артистической карьеры, потому что у нее был опыт и она считала, что я слишком впечатлительная. А актерство — это очень сложный мир", — признается Грин.
Но она всегда стремилась быть первой: немногие знают, что у Евы есть двойняшка Джой, которая младше буквально на пару минут.
Актриса рассказывает, что сестра, кареглазая блондинка, совсем на нее не похожа. Джой тоже хотела посвятить себя сцене, даже играла в парижских театрах. Но в итоге вышла замуж за итальянского аристократа и работает юристом.
Сначала Ева хотела стать египтологом: после того как в семь лет попала в Лувр, пыталась самостоятельно научиться читать иероглифы.
Но в 14 лет посмотрела фильм "История Адели Г." Франсуа Трюффо с Изабель Аджани и поняла: вот чем она хочет заниматься.
За дело взялась основательно: училась актерскому мастерству в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Интересно, что в театральных школах Грин обычно играла отрицательных персонажей. "Отличный способ справиться с повседневными эмоциями!" — считает она.
Правда, работа в театре ей быстро наскучила. "Я устала бегать по сцене, изображая наивных и безмозглых героинь. Эти смазливые дурочки меня просто уничтожали", — говорила Ева.
Сначала Ева хотела стать египтологом: после того как в семь лет попала в Лувр, пыталась самостоятельно научиться читать иероглифы.
Но в 14 лет посмотрела фильм "История Адели Г." Франсуа Трюффо с Изабель Аджани и поняла: вот чем она хочет заниматься.
За дело взялась основательно: училась актерскому мастерству в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Интересно, что в театральных школах Грин обычно играла отрицательных персонажей. "Отличный способ справиться с повседневными эмоциями!" — считает она.
Правда, работа в театре ей быстро наскучила. "Я устала бегать по сцене, изображая наивных и безмозглых героинь. Эти смазливые дурочки меня просто уничтожали", — говорила Ева.
Дебют в кино — и сразу у Бернардо Бертолуччи! Знаменитый режиссер впервые увидел Еву именно в театре (и спас ее от скучных героинь, бросив настоящий вызов). Итальянец назвал актрису "красивой до неприличия" и сразу позвал в фильм "Мечтатели".
Эротическая драма об отношениях подростков на фоне студенческих волнений 1968 года привлекла внимание зрителей и критиков. Хотя родители и агент отговаривали 23-летнюю Еву сниматься. Но актриса поступила по-своему, а позже отмечала, что съемки откровенных сцен были не сложнее других.
Дебют в кино — и сразу у Бернардо Бертолуччи! Знаменитый режиссер впервые увидел Еву именно в театре (и спас ее от скучных героинь, бросив настоящий вызов). Итальянец назвал актрису "красивой до неприличия" и сразу позвал в фильм "Мечтатели".
Эротическая драма об отношениях подростков на фоне студенческих волнений 1968 года привлекла внимание зрителей и критиков. Хотя родители и агент отговаривали 23-летнюю Еву сниматься. Но актриса поступила по-своему, а позже отмечала, что съемки откровенных сцен были не сложнее других.
Грин заметили в Голливуде и пригласили в картину "Царство небесное" Ридли Скотта.
Чтобы получить роль королевы Сибиллы Иерусалимской, в которую влюблен главный герой — крестоносец Балиан (Орландо Блум), Еве пришлось пройти шесть прослушиваний. По ее словам, это было "волнующе, но интересно".
Правда, когда картина вышла на экраны, Ева жаловалась, что многие драматические сцены с ее участием вырезали при монтаже. Но в режиссерскую версию блокбастера их вернули, так что актриса в результате осталась довольна.
Фильм встретили по-разному, но актерский состав отметили. И Еву позвали в еще более статусный проект.
Грин заметили в Голливуде и пригласили в картину "Царство небесное" Ридли Скотта.
Чтобы получить роль королевы Сибиллы Иерусалимской, в которую влюблен главный герой — крестоносец Балиан (Орландо Блум), Еве пришлось пройти шесть прослушиваний. По ее словам, это было "волнующе, но интересно".
Правда, когда картина вышла на экраны, Ева жаловалась, что многие драматические сцены с ее участием вырезали при монтаже. Но в режиссерскую версию блокбастера их вернули, так что актриса в результате осталась довольна.
Фильм встретили по-разному, но актерский состав отметили. И Еву позвали в еще более статусный проект.
Создатели фильма "Казино "Рояль" пригласили ее на роль девушки Бонда, легендарной и коварной Веспер Линд. А Ева… отказалась.
Она решила, что этот персонаж — клише, героиня поверхностная, примитивная, играть там совершенно нечего. Но продюсеры настаивали, Ева перечитала сценарий, нашла параллели с Леди Макбет и дала добро. Хотя все равно переживала: "Сниматься было страшновато".
Их дуэт с Дэниелом Крейгом получилась очень ярким, критики расхваливали Еву. Назвали ее "лучшей девушкой Бонда всех времен" и "лучшей роковой женщиной".
Создатели фильма "Казино "Рояль" пригласили ее на роль девушки Бонда, легендарной и коварной Веспер Линд. А Ева… отказалась.
Она решила, что этот персонаж — клише, героиня поверхностная, примитивная, играть там совершенно нечего. Но продюсеры настаивали, Ева перечитала сценарий, нашла параллели с Леди Макбет и дала добро. Хотя все равно переживала: "Сниматься было страшновато".
Их дуэт с Дэниелом Крейгом получилась очень ярким, критики расхваливали Еву. Назвали ее "лучшей девушкой Бонда всех времен" и "лучшей роковой женщиной".
Еве часто приходится бороться за роли с другими актрисами. Так, она чуть не снялась у Ларса фон Триера в "Антихристе".
Переговоры с режиссером развивались хорошо ("у нас обоих есть мазохистская часть", смеется Грин), однако потом все разладилось. "Мы начали говорить о наготе и так далее. Разговор зашел слишком далеко. Я мечтала поработать с ним. Жалко, что так сложилось, ведь с этой картиной почти все получилось. Но уверена, что работа над этим фильмом меня бы разбила", — объясняет Грин.
Триер потом говорил, что контракт Еве не позволили подписать агенты. В итоге роль досталась Шарлотте Генсбур.
Еве часто приходится бороться за роли с другими актрисами. Так, она чуть не снялась у Ларса фон Триера в "Антихристе".
Переговоры с режиссером развивались хорошо ("у нас обоих есть мазохистская часть", смеется Грин), однако потом все разладилось. "Мы начали говорить о наготе и так далее. Разговор зашел слишком далеко. Я мечтала поработать с ним. Жалко, что так сложилось, ведь с этой картиной почти все получилось. Но уверена, что работа над этим фильмом меня бы разбила", — объясняет Грин.
Триер потом говорил, что контракт Еве не позволили подписать агенты. В итоге роль досталась Шарлотте Генсбур.
А еще ей приходилось идти на жертвы ради своих персонажей.
Например, как в фантастической картине "Золотой компас", где она сыграла королеву ведьм Серафину Пеккалу. Ее героиня летает, а на съемках выяснилось, что Грин панически боится высоты.
"Эти сцены были очень сложными. В последний день я психанула и сказала, что просто не могу переснимать одну из них. Но зато я научилась использовать лук и стрелы", — рассказывала потом актриса.
С фобией высоты она справилась позже, на съемках картины "Дамбо" Тима Бёртона, где сыграла циркачку.
А еще ей приходилось идти на жертвы ради своих персонажей.
Например, как в фантастической картине "Золотой компас", где она сыграла королеву ведьм Серафину Пеккалу. Ее героиня летает, а на съемках выяснилось, что Грин панически боится высоты.
"Эти сцены были очень сложными. В последний день я психанула и сказала, что просто не могу переснимать одну из них. Но зато я научилась использовать лук и стрелы", — рассказывала потом актриса.
С фобией высоты она справилась позже, на съемках картины "Дамбо" Тима Бёртона, где сыграла циркачку.
Кстати, о Бёртоне — он один из любимых режиссеров Евы, и она уже трижды снялась у него. Многие считают, что он заново запустил карьеру француженки.
Первая совместная работа — "Мрачные тени", где Грин сыграла ведьму Анжелику, влюбленную в Барабана, героя Джонни Деппа.
Им приписывали роман: актеры много общались, а под финал съемок Депп подарил Еве сборник стихов Бодлера "Цветы зла".
Однако слухи не подтвердились: артистка в интервью уверяла, что они только хорошие друзья. Депп все же развелся, но ушел не к Грин, а к Эмбер Хёрд.
Кстати, о Бёртоне — он один из любимых режиссеров Евы, и она уже трижды снялась у него. Многие считают, что он заново запустил карьеру француженки.
Первая совместная работа — "Мрачные тени", где Грин сыграла ведьму Анжелику, влюбленную в Барабана, героя Джонни Деппа.
Им приписывали роман: актеры много общались, а под финал съемок Депп подарил Еве сборник стихов Бодлера "Цветы зла".
Однако слухи не подтвердились: артистка в интервью уверяла, что они только хорошие друзья. Депп все же развелся, но ушел не к Грин, а к Эмбер Хёрд.
Ева любит выбирать странных персонажей и признается, что ее мечта — сыграть серийного маньяка.
Пока в ее списке только ведьмы, экстрасенс, фея и женщина-оборотень, способная превращаться в птицу ("Дом странных детей мисс Перегрин" Тима Бёртона).
Здесь Грин не сдерживала фантазию: готический образ ее героини, необычный, но стильный гардероб не позволяют отвлекаться от Перегрин ни на минуту, пока она в кадре. Кстати, картину назвали лучшей у Бёртона со времени "Суини Тодда".
Ева любит выбирать странных персонажей и признается, что ее мечта — сыграть серийного маньяка.
Пока в ее списке только ведьмы, экстрасенс, фея и женщина-оборотень, способная превращаться в птицу ("Дом странных детей мисс Перегрин" Тима Бёртона).
Здесь Грин не сдерживала фантазию: готический образ ее героини, необычный, но стильный гардероб не позволяют отвлекаться от Перегрин ни на минуту, пока она в кадре. Кстати, картину назвали лучшей у Бёртона со времени "Суини Тодда".
Привлекают Еву и персонажи, на нее совершенно не похожие. Недавно она снялась в картине "Проксима" про женщину-космонавта, которая оставляет на Земле дочь.
Пришлось съездить на Байконур и в Звездный Городок. Актриса сказала, что ей очень понравилось в Москве. И еще она немного выучила русский.
Привлекают Еву и персонажи, на нее совершенно не похожие. Недавно она снялась в картине "Проксима" про женщину-космонавта, которая оставляет на Земле дочь.
Пришлось съездить на Байконур и в Звездный Городок. Актриса сказала, что ей очень понравилось в Москве. И еще она немного выучила русский.
Ева старается тщательно продумывать образы героинь, да и в жизни одевается просто, но интересно. Поэтому неудивительно, что модные дома рады работать с ней.
Грин сотрудничала с Dior, Lancome, Armani, снималась в рекламе аромата Midnight Poison от Christian Dior.
Режиссером был Вонг Кар Вай, саундтрек — от Muse. Получился один из самых запоминающихся роликов среди парфюмов. Незабываемый, как и сама Ева.
Ева старается тщательно продумывать образы героинь, да и в жизни одевается просто, но интересно. Поэтому неудивительно, что модные дома рады работать с ней.
Грин сотрудничала с Dior, Lancome, Armani, снималась в рекламе аромата Midnight Poison от Christian Dior.
Режиссером был Вонг Кар Вай, саундтрек — от Muse. Получился один из самых запоминающихся роликов среди парфюмов. Незабываемый, как и сама Ева.