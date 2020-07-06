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https://ria.ru/20200706/1573884635.html
Странная француженка с неприличной красотой. Еве Грин — 40
Раскрепощенная Изабель из "Мечтателей", коварная девушка Бонда Веспер Линд из "Казино "Рояль", мягкая королева Сибилла из "Царства небесного" — француженка Ева... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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франция, сша, театр, кино и сериалы, эмбер херд, шарлотта генсбур, muse, ларс фон триер, орландо блум , ридли скотт, бернардо бертолуччи, ева грин, кар-вай вонг, джеймс бонд, дэниел крейг, джонни депп, тим бертон, фото

Странная француженка с неприличной красотой. Еве Грин — 40

08:00 06.07.2020
22835
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Раскрепощенная Изабель из "Мечтателей", коварная девушка Бонда Веспер Линд из "Казино "Рояль", мягкая королева Сибилла из "Царства небесного" — француженка Ева Грин отмечает 40-летие. Дерзкая и многогранная на экране, в жизни актриса — скромная тихоня с готическим таинственным флером. О любимых режиссерах Грин, ее фобиях и талантах — в материале РИА Новости.
© AFP 2020 / Mychele Daniau

Ева родилась в "буржуазной" (как она выражается) семье дантиста и актрисы. "Мама пыталась отговорить меня от артистической карьеры, потому что у нее был опыт и она считала, что я слишком впечатлительная. А актерство — это очень сложный мир", — признается Грин.

Но она всегда стремилась быть первой: немногие знают, что у Евы есть двойняшка Джой, которая младше буквально на пару минут.

Актриса рассказывает, что сестра, кареглазая блондинка, совсем на нее не похожа. Джой тоже хотела посвятить себя сцене, даже играла в парижских театрах. Но в итоге вышла замуж за итальянского аристократа и работает юристом.

Французская актриса Ева Грин со своими родителями и сестрой на открытии фестиваля американского кино в Довиле
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Ева родилась в "буржуазной" (как она выражается) семье дантиста и актрисы. "Мама пыталась отговорить меня от артистической карьеры, потому что у нее был опыт и она считала, что я слишком впечатлительная. А актерство — это очень сложный мир", — признается Грин.

Но она всегда стремилась быть первой: немногие знают, что у Евы есть двойняшка Джой, которая младше буквально на пару минут.

Актриса рассказывает, что сестра, кареглазая блондинка, совсем на нее не похожа. Джой тоже хотела посвятить себя сцене, даже играла в парижских театрах. Но в итоге вышла замуж за итальянского аристократа и работает юристом.

© AFP 2020 / Mychele Daniau
© Les Artistes Associés (1975)

Сначала Ева хотела стать египтологом: после того как в семь лет попала в Лувр, пыталась самостоятельно научиться читать иероглифы.

Но в 14 лет посмотрела фильм "История Адели Г." Франсуа Трюффо с Изабель Аджани и поняла: вот чем она хочет заниматься.

За дело взялась основательно: училась актерскому мастерству в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Интересно, что в театральных школах Грин обычно играла отрицательных персонажей. "Отличный способ справиться с повседневными эмоциями!" — считает она.

Правда, работа в театре ей быстро наскучила. "Я устала бегать по сцене, изображая наивных и безмозглых героинь. Эти смазливые дурочки меня просто уничтожали", — говорила Ева.

Кадр из фильма История Адели Г.
2 из 11

Сначала Ева хотела стать египтологом: после того как в семь лет попала в Лувр, пыталась самостоятельно научиться читать иероглифы.

Но в 14 лет посмотрела фильм "История Адели Г." Франсуа Трюффо с Изабель Аджани и поняла: вот чем она хочет заниматься.

За дело взялась основательно: училась актерскому мастерству в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Интересно, что в театральных школах Грин обычно играла отрицательных персонажей. "Отличный способ справиться с повседневными эмоциями!" — считает она.

Правда, работа в театре ей быстро наскучила. "Я устала бегать по сцене, изображая наивных и безмозглых героинь. Эти смазливые дурочки меня просто уничтожали", — говорила Ева.

© Les Artistes Associés (1975)
© RPC, Peninsula Films, Fiction Films (2003)

Дебют в кино — и сразу у Бернардо Бертолуччи! Знаменитый режиссер впервые увидел Еву именно в театре (и спас ее от скучных героинь, бросив настоящий вызов). Итальянец назвал актрису "красивой до неприличия" и сразу позвал в фильм "Мечтатели".

Эротическая драма об отношениях подростков на фоне студенческих волнений 1968 года привлекла внимание зрителей и критиков. Хотя родители и агент отговаривали 23-летнюю Еву сниматься. Но актриса поступила по-своему, а позже отмечала, что съемки откровенных сцен были не сложнее других.

Кадр из фильма Мечтатели
3 из 11

Дебют в кино — и сразу у Бернардо Бертолуччи! Знаменитый режиссер впервые увидел Еву именно в театре (и спас ее от скучных героинь, бросив настоящий вызов). Итальянец назвал актрису "красивой до неприличия" и сразу позвал в фильм "Мечтатели".

Эротическая драма об отношениях подростков на фоне студенческих волнений 1968 года привлекла внимание зрителей и критиков. Хотя родители и агент отговаривали 23-летнюю Еву сниматься. Но актриса поступила по-своему, а позже отмечала, что съемки откровенных сцен были не сложнее других.

© RPC, Peninsula Films, Fiction Films (2003)
© 20th Century Fox (2005)

Грин заметили в Голливуде и пригласили в картину "Царство небесное" Ридли Скотта.

Чтобы получить роль королевы Сибиллы Иерусалимской, в которую влюблен главный герой — крестоносец Балиан (Орландо Блум), Еве пришлось пройти шесть прослушиваний. По ее словам, это было "волнующе, но интересно".

Правда, когда картина вышла на экраны, Ева жаловалась, что многие драматические сцены с ее участием вырезали при монтаже. Но в режиссерскую версию блокбастера их вернули, так что актриса в результате осталась довольна.

Фильм встретили по-разному, но актерский состав отметили. И Еву позвали в еще более статусный проект.

Кадр из фильма Царство Небесное
4 из 11

Грин заметили в Голливуде и пригласили в картину "Царство небесное" Ридли Скотта.

Чтобы получить роль королевы Сибиллы Иерусалимской, в которую влюблен главный герой — крестоносец Балиан (Орландо Блум), Еве пришлось пройти шесть прослушиваний. По ее словам, это было "волнующе, но интересно".

Правда, когда картина вышла на экраны, Ева жаловалась, что многие драматические сцены с ее участием вырезали при монтаже. Но в режиссерскую версию блокбастера их вернули, так что актриса в результате осталась довольна.

Фильм встретили по-разному, но актерский состав отметили. И Еву позвали в еще более статусный проект.

© 20th Century Fox (2005)
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, 2006

Создатели фильма "Казино "Рояль" пригласили ее на роль девушки Бонда, легендарной и коварной Веспер Линд. А Ева… отказалась.

Она решила, что этот персонаж — клише, героиня поверхностная, примитивная, играть там совершенно нечего. Но продюсеры настаивали, Ева перечитала сценарий, нашла параллели с Леди Макбет и дала добро. Хотя все равно переживала: "Сниматься было страшновато".

Их дуэт с Дэниелом Крейгом получилась очень ярким, критики расхваливали Еву. Назвали ее "лучшей девушкой Бонда всех времен" и "лучшей роковой женщиной".

Ева Грин и Дэниел Крэйг в фильме Казино Рояль
5 из 11

Создатели фильма "Казино "Рояль" пригласили ее на роль девушки Бонда, легендарной и коварной Веспер Линд. А Ева… отказалась.

Она решила, что этот персонаж — клише, героиня поверхностная, примитивная, играть там совершенно нечего. Но продюсеры настаивали, Ева перечитала сценарий, нашла параллели с Леди Макбет и дала добро. Хотя все равно переживала: "Сниматься было страшновато".

Их дуэт с Дэниелом Крейгом получилась очень ярким, критики расхваливали Еву. Назвали ее "лучшей девушкой Бонда всех времен" и "лучшей роковой женщиной".

© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, 2006
© Zentropa Entertainments, Zentropa International Koln, Slot Machine (2009)

Еве часто приходится бороться за роли с другими актрисами. Так, она чуть не снялась у Ларса фон Триера в "Антихристе".

Переговоры с режиссером развивались хорошо ("у нас обоих есть мазохистская часть", смеется Грин), однако потом все разладилось. "Мы начали говорить о наготе и так далее. Разговор зашел слишком далеко. Я мечтала поработать с ним. Жалко, что так сложилось, ведь с этой картиной почти все получилось. Но уверена, что работа над этим фильмом меня бы разбила", — объясняет Грин.

Триер потом говорил, что контракт Еве не позволили подписать агенты. В итоге роль досталась Шарлотте Генсбур.

Кадр из фильма Антихрист
6 из 11

Еве часто приходится бороться за роли с другими актрисами. Так, она чуть не снялась у Ларса фон Триера в "Антихристе".

Переговоры с режиссером развивались хорошо ("у нас обоих есть мазохистская часть", смеется Грин), однако потом все разладилось. "Мы начали говорить о наготе и так далее. Разговор зашел слишком далеко. Я мечтала поработать с ним. Жалко, что так сложилось, ведь с этой картиной почти все получилось. Но уверена, что работа над этим фильмом меня бы разбила", — объясняет Грин.

Триер потом говорил, что контракт Еве не позволили подписать агенты. В итоге роль досталась Шарлотте Генсбур.

© Zentropa Entertainments, Zentropa International Koln, Slot Machine (2009)
© New Line Cinema (2007)

А еще ей приходилось идти на жертвы ради своих персонажей.

Например, как в фантастической картине "Золотой компас", где она сыграла королеву ведьм Серафину Пеккалу. Ее героиня летает, а на съемках выяснилось, что Грин панически боится высоты.

"Эти сцены были очень сложными. В последний день я психанула и сказала, что просто не могу переснимать одну из них. Но зато я научилась использовать лук и стрелы", — рассказывала потом актриса.

С фобией высоты она справилась позже, на съемках картины "Дамбо" Тима Бёртона, где сыграла циркачку.

Кадр из фильма Золотой компас
7 из 11

А еще ей приходилось идти на жертвы ради своих персонажей.

Например, как в фантастической картине "Золотой компас", где она сыграла королеву ведьм Серафину Пеккалу. Ее героиня летает, а на съемках выяснилось, что Грин панически боится высоты.

"Эти сцены были очень сложными. В последний день я психанула и сказала, что просто не могу переснимать одну из них. Но зато я научилась использовать лук и стрелы", — рассказывала потом актриса.

С фобией высоты она справилась позже, на съемках картины "Дамбо" Тима Бёртона, где сыграла циркачку.

© New Line Cinema (2007)
© AFP 2020 / Kevin Winter

Кстати, о Бёртоне — он один из любимых режиссеров Евы, и она уже трижды снялась у него. Многие считают, что он заново запустил карьеру француженки.

Первая совместная работа — "Мрачные тени", где Грин сыграла ведьму Анжелику, влюбленную в Барабана, героя Джонни Деппа.

Им приписывали роман: актеры много общались, а под финал съемок Депп подарил Еве сборник стихов Бодлера "Цветы зла".

Однако слухи не подтвердились: артистка в интервью уверяла, что они только хорошие друзья. Депп все же развелся, но ушел не к Грин, а к Эмбер Хёрд.

Хлоя Грейс Морец, Ева Грин, Джонни Депп, Мишель Пфайффер и Белла Хиткот на премьере фильма Мрачные тени в Голливуде
8 из 11

Кстати, о Бёртоне — он один из любимых режиссеров Евы, и она уже трижды снялась у него. Многие считают, что он заново запустил карьеру француженки.

Первая совместная работа — "Мрачные тени", где Грин сыграла ведьму Анжелику, влюбленную в Барабана, героя Джонни Деппа.

Им приписывали роман: актеры много общались, а под финал съемок Депп подарил Еве сборник стихов Бодлера "Цветы зла".

Однако слухи не подтвердились: артистка в интервью уверяла, что они только хорошие друзья. Депп все же развелся, но ушел не к Грин, а к Эмбер Хёрд.

© AFP 2020 / Kevin Winter
© 20th Century Fox Film Corporation (2016)

Ева любит выбирать странных персонажей и признается, что ее мечта — сыграть серийного маньяка.

Пока в ее списке только ведьмы, экстрасенс, фея и женщина-оборотень, способная превращаться в птицу ("Дом странных детей мисс Перегрин" Тима Бёртона).

Здесь Грин не сдерживала фантазию: готический образ ее героини, необычный, но стильный гардероб не позволяют отвлекаться от Перегрин ни на минуту, пока она в кадре. Кстати, картину назвали лучшей у Бёртона со времени "Суини Тодда".

Кадр из фильма Дом странных детей Мисс Перегрин
9 из 11

Ева любит выбирать странных персонажей и признается, что ее мечта — сыграть серийного маньяка.

Пока в ее списке только ведьмы, экстрасенс, фея и женщина-оборотень, способная превращаться в птицу ("Дом странных детей мисс Перегрин" Тима Бёртона).

Здесь Грин не сдерживала фантазию: готический образ ее героини, необычный, но стильный гардероб не позволяют отвлекаться от Перегрин ни на минуту, пока она в кадре. Кстати, картину назвали лучшей у Бёртона со времени "Суини Тодда".

© 20th Century Fox Film Corporation (2016)
© Pathe (2019)

Привлекают Еву и персонажи, на нее совершенно не похожие. Недавно она снялась в картине "Проксима" про женщину-космонавта, которая оставляет на Земле дочь.

Пришлось съездить на Байконур и в Звездный Городок. Актриса сказала, что ей очень понравилось в Москве. И еще она немного выучила русский.

Кадр из фильма Проксима
10 из 11

Привлекают Еву и персонажи, на нее совершенно не похожие. Недавно она снялась в картине "Проксима" про женщину-космонавта, которая оставляет на Земле дочь.

Пришлось съездить на Байконур и в Звездный Городок. Актриса сказала, что ей очень понравилось в Москве. И еще она немного выучила русский.

© Pathe (2019)
© AP Photo / Richard Shotwell

Ева старается тщательно продумывать образы героинь, да и в жизни одевается просто, но интересно. Поэтому неудивительно, что модные дома рады работать с ней.

Грин сотрудничала с Dior, Lancome, Armani, снималась в рекламе аромата Midnight Poison от Christian Dior.

Режиссером был Вонг Кар Вай, саундтрек — от Muse. Получился один из самых запоминающихся роликов среди парфюмов. Незабываемый, как и сама Ева.

Ева Грин на премьере фильма Дамбо в Лос-Анджелесе
11 из 11

Ева старается тщательно продумывать образы героинь, да и в жизни одевается просто, но интересно. Поэтому неудивительно, что модные дома рады работать с ней.

Грин сотрудничала с Dior, Lancome, Armani, снималась в рекламе аромата Midnight Poison от Christian Dior.

Режиссером был Вонг Кар Вай, саундтрек — от Muse. Получился один из самых запоминающихся роликов среди парфюмов. Незабываемый, как и сама Ева.

© AP Photo / Richard Shotwell
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КультураФранцияСШАТеатрКино и сериалыЭмбер ХердШарлотта ГенсбурMuseЛарс Фон ТриерОрландо БлумРидли СкоттБернардо БертолуччиЕва ГринКар-вай ВонгДжеймс БондДэниел КрейгДжонни ДеппТим Бертон
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