Не остаться инвалидом: что нужно сделать, если укусил клещ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Ущерб от этих крошечных вредителей сложно переоценить. Последствия могут быть катастрофическими, вплоть до полного паралича. Жителям Европейской части России повезло больше, чем сибирякам: здесь редко встречаются переносчики смертельно опасного энцефалита. Зато легко подцепить боррелиоз: эта болезнь кажется не страшнее простуды, но у нее серьезные долгосрочные последствия.

"Слушались только два пальца"

Прошло уже семь лет, как Анастасию Ширяеву из Новосибирска укусил энцефалитный клещ, однако до сих пор девушка так и не смогла вернуться к полноценной жизни: движения рук ограничены, а передвигается она только с помощью ходунков. Впрочем, и эти скромные успехи в семье считают чудом.

Ширяева окончила Новосибирский университет экономики и управления, работала по специальности, строила карьеру. Все изменила безобидная прогулка в парке, где Анастасию укусил клещ. В тот же вечер она обратилась за медпомощью — вредителя сняли.

"На следующее утро ей ввели иммуноглобулин. Клеща не взяли на обследование. Это просто преступление!" — возмущается Ольга, мать девушки.

Инъекция не помогла. Дело в том, что специфического лечения для клещевого энцефалита нет, а иммуноглобулин эффективен далеко не всегда. Первое время Анастасия чувствовала себя хорошо, неудачная прогулка в парке стала забываться. А через двадцать один день у девушки резко поднялась температура. Поначалу никто не понял, что это напрямую связано с укусом клеща.

"Ее увезли на скорой, двое суток она лежала в обычной палате, потом перевели в реанимацию. Кома. Сказали: ни на что не надейтесь", — вспоминает Ольга.

Когда Настя пришла в себя, она была уже другим человеком. "Могла только двумя пальчиками шевелить. Люди не понимают, насколько опасны клещи. И ведь если что случится, никто не поможет — ни с уходом, ни с реабилитацией. У Насти пенсия 13 тысяч — и все", — сетует Ольга.

Она рассказывает, что дочери периодически звонят из других городов — те, кто не знает, как поступить после укуса клеща. Анастасия поддерживает их, хотя ей и самой очень непросто. Уже несколько лет девушка и ее семья занимаются изготовлением бижутерии, чтобы оплачивать курсы реабилитации. "Мы выполняем механическую работу, а она продумывает дизайн. Настя сама делает "грызунки", браслеты. Конечно, ей очень тяжело нанизывать бусинки на шнурок", — говорит Ольга.

"Всплеск активности — в августе"

Людмила Ганушкина, заведующая отделом медицинской этимологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, объяснила РИА Новости, что первый пик активности клещей приходится на раннюю весну, когда начинает таять снег. "Сейчас они достаточно насытились и ушли давать потомство. А вот в августе и сентябре будет второй всплеск — в это время в лесу много грибников, нужно быть очень осторожными".

Клещи — переносчики нескольких десятков заболеваний. Самое опасное — энцефалит, наиболее распространенное — боррелиоз. Энцефалит поражает головной или спинной мозг, что может привести к параличу и даже гибели. Боррелиоз похож на обычную простуду, но не исключены последствия через несколько лет — хронический артрит или другие осложнения.

"Клещи заражены различными патогенами. В течение сезона специалисты следят за их количеством, числом укушенных и заболевших людей. Самые опасные локации — Алтай, Урал, Сибирь. Чем дальше на восток, тем больше зараженных клещей. На Европейской части России вирус энцефалита переносят один-два процента, зато боррелиозом могут быть заражены и десять процентов, и пятьдесят. Причем в одной местности из сезона в сезон показатель меняется", — говорит эксперт.

"Присасывается безболезненно"

Ганушкина уточняет: до того как открыли бактерии Borrelia, боррелиоз считался легкой формой клещевого энцефалита. "Температура поднялась, потом человек выздоровел и забыл об этом. Но непролеченный боррелиоз опасен — через некоторое время могут заболеть суставы, возникнуть осложнения на сердце. Нужно идти к инфекционисту, чтобы он назначил лечение". Профилактики боррелиоза не существует, а вот от клещевого энцефалита можно привиться.

"Если вы собираетесь в эндемичный по клещевому энцефалиту район, например на Байкал, нужно заранее сделать прививку. Есть костюмы против клещей, их обрабатывают инсектицидами, но стоят они недешево — проще вакцинироваться и соблюдать осторожность", — подчеркивает Ганушкина.

Впрочем, защитные меры не повредят при любом выезде на природу: брюки нужно заправить в ботинки, между кофтой и поясом не должно быть зазора, шею и голову также следует прикрыть. Клещ цепляется за одежду и ползет вверх, пока не найдет участок голой кожи, поэтому все надо закрыть. Когда вернетесь домой, осмотрите себя — присасывается безболезненно", — предупреждает эксперт.

Если клещ все-таки укусил, необходимо устранить его как можно быстрее. Это лучше сделать у врача, но можно и самостоятельно. Главное — в течение нескольких часов.

"Не надо пугаться, снимите клеща аккуратно, чтобы не оставить хоботок. Наденьте перчатки, подведите под головку большой и указательный пальцы, чуть-чуть покачайте, покрутите. Если хоботок все-таки оторвался, вытаскивайте его, как занозу. Обработайте ранку любым средством, которое есть под рукой, — йодом, спиртом. Ничего сложного в этом нет", — говорит Ганушкина.