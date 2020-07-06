https://ria.ru/20200706/1573866147.html
Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте
Режиссер ленты "Доктор Сон" Майк Флэнеган подтвердил, что именно он снимет экранизацию романа "Возрождение" Стивена Кинга, сообщает Digital Spy. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:02
2020-07-06T01:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, стивен кинг
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости
. Режиссер ленты "Доктор Сон" Майк Флэнеган подтвердил, что именно он снимет экранизацию романа "Возрождение" Стивена Кинга, сообщает
Digital Spy.
В подкасте Kingcast он рассказал, что очень рад работать с "беспросветно темным и циничным" романом.
Действие "Возрождения" (2014) разворачивается на протяжении пятидесяти лет, в нем показана история отношений священника Чарльза Джейкобса и мальчика Джейми Мортона. После страшной трагедии в семье пастор утрачивает веру, увлекается экспериментальными методами лечения и пытается помочь выросшему Джейми, который попадает в наркотическую зависимость.
Режиссер рассказал, что его подход к работе над фильмом будет не "сентиментальным", а, скорее, "злобным и мрачным".
"Вы хотели плохой концовки? Отлично, готовьтесь", — предупредил Флэнеган.
Ранее он уточнял, что сценарий уже готов, и теперь ждет одобрения Кинга.
Помимо "Возрождения" режиссер также снимает продолжение сериала "Призраки дома на холме" для Netflix.