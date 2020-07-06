В самолете туристка удивила пассажиров способом соблюдения дистанции

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В соцсетях пассажиры обсуждают туристку, которая придумала оригинальный способ сократить социальные контакты на борту самолета, В соцсетях пассажиры обсуждают туристку, которая придумала оригинальный способ сократить социальные контакты на борту самолета, сообщает Express.

Изображение было опубликовано в Twitter, а потом в инстаграме.

На фотографии можно увидеть туристку, которая сидит в экономклассе самолета.

Пассажирка в маске, что является обязательным в большинстве авиакомпаний после пандемии, но путешественница решила усовершенствовать защиту.

Она сидит в чем-то, что выглядит как переносная теплица или маленькая прозрачная палатка.

Некоторые попутчики были озадачены, другие аплодировали ее изобретательности и даже задались вопросом, стоит ли такой метод применять на других рейсах.