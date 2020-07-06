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В самолете туристка удивила пассажиров способом соблюдения дистанции
В соцсетях пассажиры обсуждают туристку, которая придумала оригинальный способ сократить социальные контакты на борту самолета, сообщает Express. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:01
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, самолеты, новости - туризм

В самолете туристка удивила пассажиров способом соблюдения дистанции

01:01 06.07.2020
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CC0 / Pixabay / StockSnap / Пассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета
CC0 / Pixabay / StockSnap /
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В соцсетях пассажиры обсуждают туристку, которая придумала оригинальный способ сократить социальные контакты на борту самолета, сообщает Express.
Изображение было опубликовано в Twitter, а потом в инстаграме.
На фотографии можно увидеть туристку, которая сидит в экономклассе самолета.
Пассажирка в маске, что является обязательным в большинстве авиакомпаний после пандемии, но путешественница решила усовершенствовать защиту.
Она сидит в чем-то, что выглядит как переносная теплица или маленькая прозрачная палатка.
Некоторые попутчики были озадачены, другие аплодировали ее изобретательности и даже задались вопросом, стоит ли такой метод применять на других рейсах.
Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что рассматривают возможность использования такой "шатровой конструкции" в повседневной жизни.
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