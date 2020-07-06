Реформенное безобразие. Полицию США хотят лишить миллиарда долларов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. "Прекратить финансировать полицию" — этот радикальный призыв протестующих частично исполнили в Нью-Йорке. NYPD (New York Police Department) лишают миллиарда долларов — одной шестой бюджета. Почему это возмутило не только сторонников закона и порядка, но и тех, кто агитировал за подобные меры, — разбиралось РИА Новости.

Сократить и уволить

Городской совет принял решение в среду, 1 июля. По словам мэра города Билла Де Блазио, нью-йоркских полицейских ждет множество нововведений.

Отменят два тренировочных курса из четырех. Отнимут надзор за нелегальной торговлей. Запретят реагировать на вызовы, связанные с бездомными и душевнобольными, — этим займутся социальные службы. Сотрудников, работающих в школах (по сути — охранников), переведут в департамент образования. В результате NYPD не придется нанимать 1163 новобранца. Все это сэкономит бюджету 484 миллиона долларов.

Еще 500 миллионов перенаправят в другие структуры на целевые проекты. Например, на работу с молодежью в неблагополучных районах.

Слишком мягко и чрезвычайно жестко

Однако протестующие эти планы не одобрили. Активисты упрекнули Де Блазио в том, что полицейских просто перебросили в другие структуры.

Недовольные собрались у городской ратуши. Сотни человек с плакатами "Инвестируйте в образование", "Инвестируйте в продовольствие, "Инвестируйте в стариков" требовали более решительных изменений.

Общественная организация Vocal-NY расценила действия городского совета как предательство движения, особенно его чернокожих молодых лидеров: "Средства и власть полиции сохранены, не уволен ни один коп, который носит униформу NYPD".

На власти давят и с другой стороны. "Мэр и городской совет сдали город беззаконию", — заявил Патрик Линч, президент крупнейшего полицейского профсоюза Нью-Йорка — Ассоциации благотворителей полиции. Он уже не раз предупреждал, что если сократят численность полиции, город погрузится в хаос. "Стреляют вдвое чаще, чем на прошлой неделе. Даже сейчас у NYPD недостаточно кадров, чтобы направить сотрудников из одного района в другой", — напомнил он чиновникам.

В городской власти тоже нет единства. Решение о сокращении бюджета полиции приняли не единогласно: 32 — за, 17 — против.

Спикер Горсовета Кори Джонсон, например, признался, что чувствует себя между молотом и наковальней. "Обращаюсь ко всем, кто разочарован, — а я знаю: таких много... Я тоже разочарован", — отметил он.

Сопредседатель чернокожего, латинского и азиатского кокуса горсовета Даник Миллер также недоволен: "Чернокожие ребята, как все остальные, хотят быть в безопасности, мы просто хотим, чтобы нас уважали".

И на федеральном уровне нет консенсуса. Обе партии в конгрессе согласны: реформа полиции необходима. Но дальше дело не идет.

Демократы в сенате, хотя их меньшинство, заблокировали "Закон о справедливости" республиканцев. После этого в нижней палате они приняли проект своего "Закона о справедливости имени Джорджа Флойда". Перед тем как отправить на подпись президенту, документ должны одобрить в сенате. Но вряд ли это произойдет — помешают республиканцы.

"То, что простой гражданин этой страны не сможет извлечь выгоду из тех пунктов, по которым демократы и республиканцы солидарны, — это просто вопиющий позор", — возмущается Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в верхней палате.

© REUTERS / Leah Millis Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США © REUTERS / Leah Millis Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США

Что думают копы

Полицейские в целом поддерживают нововведения. Но расходятся в деталях.

Чтобы не допустить чрезмерного применения силы, стражей порядка обяжут носить нательные камеры. Это одобряют 66% опрошенных сотрудников. Около половины полагают, что камера заставляет офицера полиции строже следовать правилам, но 44% считают эту меру бесполезной.

Абсолютное большинство полицейских отмечают: трагические инциденты с гибелью афроамериканцев при задержании усложнили им работу. В то же время лишь треть видят в этом системную проблему, 67 процентов настаивают, что это лишь отдельные случаи. При этом более половины уверены : в некоторых районах полицейским стоит вести себя еще агрессивнее. И лишь около трети согласны с тем, что коллег нужно привлекать к ответственности.

Когда речь заходит о протестах из-за полицейского насилия, подавляющее большинство сотрудников правоохранительных органов указывают на предвзятость демонстрантов. Один из таких — Уильям Вудс, бывший полицейский из Северной Каролины.

"Конечно, применение силы — это проблема, возникшая из-за сложной истории взаимоотношений чернокожего сообщества с полицией. Но афроамериканцы — это около 13 процентов населения страны, и они совершают половину насильственных преступлений. У этого есть ряд структурных причин. Полицейское присутствие, конечно, более заметно в черных районах", — объясняет он в беседе с РИА Новости.

© AFP 2020 / Mark Felix Женщина проходит мимо полицейского во время протеста у мэрии Хьюстона, штат Техас © AFP 2020 / Mark Felix Женщина проходит мимо полицейского во время протеста у мэрии Хьюстона, штат Техас

Полицейские, продолжает Вудс, служат народу, ведь их шефы назначаются представителями выборной власти. "Звучит банально, но это правда. Поэтому полиция не может намеренно действовать назло кому-то", — убежден он.

"Если офицер сочтет, что ему или другим людям угрожают смертью или серьезными травмами, он имеет право применить оружие", — говорит собеседник. Например, попытка дотронуться до пистолета полицейского — это нарушение закона и презумпция того, что снаряжение могут использовать против сотрудника. Огонь на поражение в такой ситуации оправдан. Однако если эпизод покажется спорным, уточняет Вудс, отделение полиции, местные и федеральные власти проведут расследование. Никто не оставит это без внимания.

"Я бы поддержал создание новой базы данных национального масштаба, чтобы каталогизировать каждый случай применения полицией силы, неважно, крупный или мелкий, с приложенной записью с нательной камеры. Тем не менее мой опыт говорит, что полицейские действуют неправомерно куда реже, чем предполагают протестующие", — настаивает Вудс.