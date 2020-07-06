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Джуди Денч на карантине снимала с внуком ролики для TikTok
Британская актриса Джуди Денч на карантине снимала ролики для TikTok со своим 23-летним внуком Сэмом Уильямсом, сообщает The Independent. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T06:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, джуди денч

Джуди Денч на карантине снимала с внуком ролики для TikTok

06:47 06.07.2020
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБританская актриса Джуди Денч
Британская актриса Джуди Денч
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Британская актриса Джуди Денч на карантине снимала ролики для TikTok со своим 23-летним внуком Сэмом Уильямсом, сообщает The Independent.
 
Вместе они выложили несколько танцев.
В интервью каналу Channel 4 News Денч поделилась, что платформа TikTok буквально "спасла" ее на карантине, поскольку ей было очень одиноко.
"Это все были идеи Сэма, и он был со мной очень строг. Просто заставлял меня все это делать. Мне приходилось репетировать. Я тренировалась выполнять все эти движения. Не думайте, что это было естественно", — рассказала она.
В марте видео с Денч в маске с ушами, в котором она советовала людям "продолжать улыбаться" стало очень популярным в Сети.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесДжуди Денч
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