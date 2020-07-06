Джуди Денч на карантине снимала с внуком ролики для TikTok

В интервью каналу Channel 4 News Денч поделилась, что платформа TikTok буквально "спасла" ее на карантине, поскольку ей было очень одиноко.

"Это все были идеи Сэма, и он был со мной очень строг. Просто заставлял меня все это делать. Мне приходилось репетировать. Я тренировалась выполнять все эти движения. Не думайте, что это было естественно", — рассказала она.