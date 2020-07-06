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Биография Юрия Грымова
Российский режиссер театра и кино, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Вячеславович Грымов родился 6 июля 1965 года в Москве. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:05
россия
юрий грымов
справки
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россия, юрий грымов, справки

Биография Юрия Грымова

01:05 06.07.2020
19
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРежиссер Юрий Грымов
Режиссер Юрий Грымов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Российский режиссер театра и кино, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Вячеславович Грымов родился 6 июля 1965 года в Москве.
Учился в Институте истории культур по специальности "культурология".
Трудовой путь начал на заводе АЗЛК, демонстрировал одежду в центре моды "Люкс", участвовал в постановках шоу Burda Moden.
С конца 1980-х годов работал в рекламном бизнесе, занимался съемкой рекламных роликов и видеоклипов. Снимал клипы на песни Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Розенбаума, Алсу и других поп-звезд.
Работал на телевидении. Занимался оформлением межпрограммного пространства телеканалов ОРТ, РТР, Ren-TV, Rambler. Создал несколько программ. Был генеральным продюсером телеканала "Дождь", главным режиссером телеканала "Царьград ТВ".
В разные годы был креативным директором рекламного агентства Premier SV, "МТС", главным редактором журналов "Посмотри" и "Fакел", директором молодежных программ "Федерации Интернет Образования".
Занимался разработкой фирменных стилей более 50 компаний, среди них – Большой театр, Rambler, РАО "ЕЭС".
Является одним из создателей православной поисковой системы и базы данных "Рублев".
В мае 2020 года стал автором и ведущим программы "Культурный код" на радио "Комсомольская правда".
В кинематографе Юрий Грымов дебютировал в середине 1990-х годов. В 1996 году он снял короткометражку "Мужские откровения", в 1998 году состоялась премьера его первой полнометражной кинокартины "Му-Му". Дебют оказался удачным.
Фильм принес своему режиссеру, сценаристу и продюсеру сразу несколько наград: приз министерства культуры Франции "За лучший дебют года", гран-при фестиваля "Золотой витязь", приз международного фестиваля "Арсенал" и др.
В 2005 году вышел в свет 12-серийный фильм Юрия Грымова "Казус Кукоцкого" по одноименному роману Людмилы Улицкой.
В последующие годы им были сняты картины "Коллекционер" (2001), "Чужие" (2008), "На ощупь" (2010).
В 2017 году состоялась премьера фильма Юрия Грымова "Три сестры" по мотивам одноименной пьесы Антона Чехова. Лента была удостоена премии "Ника" за лучшую музыку к фильму, а также получила награды на кинофестивале "Литература и кино" в Гатчине.
В 2019 году режиссер выпустил фильм "Анна Каренина. Интимный дневник" (по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина").
Как театральный режиссер Юрий Грымов дебютировал в 1999 году с постановкой "Дали" на сцене театра имени Е.Б. Вахтангова.
В 2003 году на сцене театра им. В. Маяковского им был поставлен биографический спектакль о жизни популярного рок-музыканта Курта Кобейна "Нирвана". Главную роль в постановке исполнил российский рок-музыкант Найк Борзов.
В 2005 году на сцене Московского театра "Новая опера" Грымов выпустил спектакль "Царская невеста".
На сцене Российского академического молодежного театра Юрий Грымов поставил спектакль "Цветы для Элджернона" (2013). Постановка была удостоена премии Союза театральных деятелей "Золотой гвоздь" (2013/2014).
В декабре 2016 года Юрий Грымов был назначен художественным руководителем Московского драматического театра "Модернъ" (ныне "Модерн"). На сцене театра им были поставлены спектакли "Матрешки на округлости Земли", "Юлий Цезарь", "О дивный новый мир" (все три – 2017), "Затерянный мир", "На дне", "Ничего, что я Чехов?" (все три – 2018), Nirvana (новая редакция спектакля), "Война и мир" (2019).
На апрель 2020 года была намечена премьера спектакля "Человек с глазами Моцарта".
Юрий Грымов занимался преподавательской деятельностью. В 1996 году им была создана "Школа кино, телевидения и рекламы" (Мастерская Юрия Грымова). За восемь лет работы около 500 выпускников мастерской получили дипломы.
В настоящее время преподает в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
Юрий Грымов много работает в области фотографии, издал фотоальбом "Лучше, чем просто".
Был членом Совета по государственной культурной политике при Совете Федерации РФ (2002-2008), членом Общественной палаты Московской области. В 2018 году в течение нескольких месяцев занимал пост советника по вопросам культуры врио губернатора (с сентября 2018 года – губернатор) Орловской области Андрея Клычкова.
Лауреат Премии президента в области образования (2003).
Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", Российской академии рекламы "АКАР".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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