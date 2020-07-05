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Число жертв коронавируса в Британии за сутки увеличилось на 22
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22, до 44 220, количество заболевших увеличилось на 516 - до 285 416, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T23:40
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РИА Новости
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353
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здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

Число жертв коронавируса в Британии за сутки увеличилось на 22

23:40 05.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22, до 44 220, количество заболевших увеличилось на 516 - до 285 416, сообщил минздрав страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 67, заболевших - 624. Заметное снижение числа случаев смерти в выходные связано с тем, что система оповещения не работает в полной мере, неучтенные случаи потом добавляются к статистике за следующие дни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Здоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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