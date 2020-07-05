https://ria.ru/20200705/1573926204.html
Число жертв коронавируса в Британии за сутки увеличилось на 22
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22, до 44 220, количество заболевших увеличилось на 516 - до 285 416, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T23:40
2020-07-05T23:40
здоровье - общество
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великобритания
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великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, воз, великобритания, в мире