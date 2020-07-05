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В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 22 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T23:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом

23:26 05.07.2020 (обновлено: 23:37 05.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 22 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, в столице от COVID-19 за все время пандемии скончались 3975 человек.
Накануне в штабе сообщали о 24 умерших.
Там также напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.
Всего в России коронавирус диагностировали у 681 251 человека, 10 161 пациент скончался от заболевания, 450 750 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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