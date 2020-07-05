Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573925577.html
В США закрыли проект газопровода Atlantic Coast Pipeline
Проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP) закрыт на фоне неопределенности с ценами и регулированием, сообщили в пресс-релизе организаторы... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T23:21
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149785/50/1497855091_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_fa41aa1199768741f0d491471bf5771e.jpg
https://ria.ru/20200605/1572545410.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149785/50/1497855091_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_fa41aa1199768741f0d491471bf5771e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149785/50/1497855091_134:0:2267:1600_1400x0_80_0_0_6568c0319108790a7d6bc70815a1310f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149785/50/1497855091_0:27:1573:1600_1400x0_80_0_0_82c9bf767325b13ff872a34c0b747701.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, экономика

В США закрыли проект газопровода Atlantic Coast Pipeline

23:21 05.07.2020
1382
© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция "Укртрансгаз"
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP) закрыт на фоне неопределенности с ценами и регулированием, сообщили в пресс-релизе организаторы проекта - компании Dominion Energy и Duke Energy.
"Несмотря на убедительную победу в Верховном суде - семь за, два против, - которая подтвердила жизнеспособность проекта и решения регуляторов, недавние события и ожидающиеся задержки создали неприемлемый уровень неопределенности для ACP", - говорится в заявлении компаний.
Они, в частности, цитируют другие решения судов по другим проектам, которые показывают риск экологических исков для подобных проектов.
Постоянные иски с требованием изменить маршрут газопровода уже увеличили его стоимость с 4,5-5 миллиарда долларов до по меньшей мере 8 миллиардов долларов, напоминают компании. По их мнению, дальнейшие инвестиции в проект нецелесообразны.
Проект отменен, несмотря на победу в Верховном суде, который снял экологические возражения на строительство под Аппалачской тропой - популярным пешим маршрутом, проходящим на 3,5 тысячи километров по горам атлантического побережья США.
Целью проекта была транспортировка природного газа из Западной Виргинии в порты на Атлантическом океане.
Зона берегового пересечения вблизи Любмина, Германия. Март 2020 года
5 июня, 20:40
Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
12523000
Обсудить 1
СШАЭкономика
Рекомендуем
В больничной палате
Девочка, которую насильники удерживали в квартире, находится в больнице
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Машина скорой помощи
Под Волгоградом девочка погибла от удара током, доставая кепку из фонтана
Собор Святой Софии в Стамбуле
Элладская церковь: турки не посмеют превратить Святую Софию в мечеть
Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш
Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Национальный парламент Сербии
Партия президента Сербии получила 188 мест в парламенте из 250
Российские рубли
Определен уровень бедности в России
Роман Путин
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Коронавирус
ВОЗ попросили ризнать передачу коронавируса по воздуху
Лабораторные пробы
Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России
Андреевский флаг
Корабль "Лев Чернавин" будет заложен накануне Дня ВМФ
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)
Балтфлот усилят шестью кораблями "Каракурт" с "Калибрами" и "Панцирями"
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния