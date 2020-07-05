https://ria.ru/20200705/1573925577.html
В США закрыли проект газопровода Atlantic Coast Pipeline
Проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP) закрыт на фоне неопределенности с ценами и регулированием, сообщили в пресс-релизе организаторы... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T23:21
2020-07-05T23:21
сша
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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сша, экономика
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP) закрыт на фоне неопределенности с ценами и регулированием, сообщили в пресс-релизе организаторы проекта - компании Dominion Energy и Duke Energy.
"Несмотря на убедительную победу в Верховном суде - семь за, два против, - которая подтвердила жизнеспособность проекта и решения регуляторов, недавние события и ожидающиеся задержки создали неприемлемый уровень неопределенности для ACP", - говорится в заявлении компаний.
Они, в частности, цитируют другие решения судов по другим проектам, которые показывают риск экологических исков для подобных проектов.
Постоянные иски с требованием изменить маршрут газопровода уже увеличили его стоимость с 4,5-5 миллиарда долларов до по меньшей мере 8 миллиардов долларов, напоминают компании. По их мнению, дальнейшие инвестиции в проект нецелесообразны.
Проект отменен, несмотря на победу в Верховном суде, который снял экологические возражения на строительство под Аппалачской тропой - популярным пешим маршрутом, проходящим на 3,5 тысячи километров по горам атлантического побережья США
.
Целью проекта была транспортировка природного газа из Западной Виргинии в порты на Атлантическом океане.