"Сегодня около 17 часов (16:00 мск) девятилетняя девочка вместе со своей подругой отдыхала в центральном парке станицы Березовской Даниловского района. Дети находились без присмотра взрослых. Играя рядом с расположенным в парке фонтаном, который установлен и функционирует с 2018 года, девочка уронила в воду кепку. Решив ее достать, ребенок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током. Ее подруга попыталась оказать малолетней помощь, вытащив из фонтана на землю, но не смогла справиться своими силами. Оказавшиеся поблизости взрослые извлекли девочку из фонтана, однако спасти ребенка не удалось. От полученного повреждения пострадавшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Под Волгоградом девочка погибла от удара током, доставая кепку из фонтана
23:11 05.07.2020 (обновлено: 00:15 06.07.2020)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Девочка погибла от удара током, доставая кепку из фонтана в станице Березовской Волгоградской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Следствие установило, что причиной короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана.
"Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки по признакам преступления <...> причинение смерти по неосторожности", — добавляется в сообщении.
Следователи в администрации Березовского сельского поселения произвели выемки, а также изъяли техническую и финансовую документацию, связанную со строительством и вводом в эксплуатацию объекта. Помимо этого, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к гибели ребенка.