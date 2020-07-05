Под Волгоградом девочка погибла от удара током, доставая кепку из фонтана

"Сегодня около 17 часов (16:00 мск) девятилетняя девочка вместе со своей подругой отдыхала в центральном парке станицы Березовской Даниловского района. Дети находились без присмотра взрослых. Играя рядом с расположенным в парке фонтаном, который установлен и функционирует с 2018 года, девочка уронила в воду кепку. Решив ее достать, ребенок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током. Ее подруга попыталась оказать малолетней помощь, вытащив из фонтана на землю, но не смогла справиться своими силами. Оказавшиеся поблизости взрослые извлекли девочку из фонтана, однако спасти ребенка не удалось. От полученного повреждения пострадавшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.