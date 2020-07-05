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Министр здравоохранения Боливии заболела COVID-19
Министр здравоохранения Боливии Эйди Рока заболела COVID-19, сообщила президент страны Жанин Аньес. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T23:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, боливия, в мире

Министр здравоохранения Боливии заболела COVID-19

23:03 05.07.2020 (обновлено: 23:07 05.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Боливии Эйди Рока заболела COVID-19, сообщила президент страны Жанин Аньес.
"Моя поддержка министру здравоохранения, которая сдала положительный тест на COVID-19. Борьба с вирусом продолжается без отдыха, я желаю министру быстрого выздоровления", - написала она в Twitter.
В Боливии всего зарегистрировано 38 071 случай заболевания коронавирусом, вылечились 11 272 человек, скончались 1 378.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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