Девочка, которую насильники удерживали в квартире, находится в больнице

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка, которую удерживали в квартире, находится в московской больнице, ей оказывается вся необходимая помощь, включая и психологическую, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Ольга Ярославская. Несовершеннолетняя девочка, которую удерживали в квартире, находится в московской больнице, ей оказывается вся необходимая помощь, включая и психологическую, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Москвы

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетнюю девушку удерживали в квартире несколько парней. Как заявила девушка, она подвергалась насилию с их стороны.

"На самом деле девочка обратилась с заявлением, Следственный комитет ведет проверку, возбуждено уголовное дело. Девочка находится в медицинском учреждении, там ей оказывается необходимая помощь, включая и психологическую", - сообщила Ярославская.

Также омбудсмен добавила, что если врачи разрешат, то в ближайшие дни она навестит девочку и пообщается с мамой.