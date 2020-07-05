https://ria.ru/20200705/1573925036.html
Девочка, которую насильники удерживали в квартире, находится в больнице
Несовершеннолетняя девочка, которую удерживали в квартире, находится в московской больнице, ей оказывается вся необходимая помощь, включая и психологическую,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T22:57
2020-07-05T22:57
ольга ярославская
москва
происшествия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, москва, происшествия
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Несовершеннолетняя девочка, которую удерживали в квартире, находится в московской больнице, ей оказывается вся необходимая помощь, включая и психологическую, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская
.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетнюю девушку удерживали в квартире несколько парней. Как заявила девушка, она подвергалась насилию с их стороны.
"На самом деле девочка обратилась с заявлением, Следственный комитет ведет проверку, возбуждено уголовное дело. Девочка находится в медицинском учреждении, там ей оказывается необходимая помощь, включая и психологическую", - сообщила Ярославская.
Также омбудсмен добавила, что если врачи разрешат, то в ближайшие дни она навестит девочку и пообщается с мамой.
"Если возможно будет, то я постараюсь навестить ребенка, и с мамой поговорить, и поддержать семью, но только если мне разрешат врачи", - отметила омбудсмен.