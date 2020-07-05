Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 находился в спящем состоянии задолго до вспышки в Коронавирус SARS-CoV-2 находился в спящем состоянии задолго до вспышки в Ухане прошедшей зимой и проявился при стечении природных факторов. К такому выводу пришел старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (Centre for Evidence-based Medicine, CEBM) Том Джефферсон.

Опираясь на данные со всего мира, ученый выразил уверенность в том, что вирус находился в различных странах на протяжении некоторого времени. Так, ранее следы коронавируса обнаружили в пробах сточных вод из Барселоны , собранных в марте 2019 года — за девять месяцев до первых случаев COVID-19 в Китае . Положительные результаты показали также образцы, полученные в Турине Милане в минувшем декабре.

"Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды", — цитирует ученого газета The Daily Telegraph

Он привел в пример случай заражения коронавирусом на круизном лайнере, следовавшем от Южной Георгии до Буэнос-Айреса

"На восьмой день, когда пассажиры пересекали море Уэдделла, был зафиксирован первый случай. Находился ли вирус в приготовленной еде, и активировался, будучи размороженным?" — задался вопросом ученый.

Джефферсон провел аналогию с пандемией "испанки" в начале прошлого века. С 1918-го по 1920 год от этого гриппа погибло около ста миллионов человек, был заражен каждый третий житель Земли. Ученый, в частности, обратил внимание на то, что около 30% населения Западного Самоа погибло от "испанки", хотя они не имели контактов с внешним миром.

По мнению специалиста, это можно объяснить только тем, что возбудители вируса не приходят из ниоткуда и никуда не уходят.

"Они всегда здесь, и иногда что-то активирует их — может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды. И именно это мы должны изучить", — пояснил Джефферсон.

Он допустил, что вирус может передаваться не только между людьми воздушно-капельным путем, но и через сточные воды.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 11,1 миллиона заражений. Жертвами вируса стали 528 тысяч человек.