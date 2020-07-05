Макрон назвал основные задачи нового правительства Франции

"Вместе мы наметим основные очертания этого нового пути… Оживление экономики, дальнейшее преобразование нашей системы социальной защиты и охраны окружающей среды, восстановление справедливого республиканского порядка и защита европейского суверенитета - вот наши первоочередные задачи на ближайшие месяцы", - написал президент.