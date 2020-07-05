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Макрон назвал основные задачи нового правительства Франции
Новое правительство Франции должно будет заниматься восстановлением экономики, которая пострадала из-за пандемии нового коронавируса, совершенствованием... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T22:21
жан кастекс
эдуар филипп
эммануэль макрон
франция
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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жан кастекс, эдуар филипп, эммануэль макрон, франция, в мире

Макрон назвал основные задачи нового правительства Франции

22:21 05.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новое правительство Франции должно будет заниматься восстановлением экономики, которая пострадала из-за пандемии нового коронавируса, совершенствованием социальной защиты и экологическими вопросами, заявил президент республики Эммануэль Макрон.
В своем Twitter-аккаунте французский президент указал, что из-за "международных потрясений" и кризисов необходимо проложить новый путь и адаптировать к нынешним реалиям политическую программу, которую он предложил еще в 2017 году.
"Вместе мы наметим основные очертания этого нового пути… Оживление экономики, дальнейшее преобразование нашей системы социальной защиты и охраны окружающей среды, восстановление справедливого республиканского порядка и защита европейского суверенитета - вот наши первоочередные задачи на ближайшие месяцы", - написал президент.
Он отметил, что планом восстановления будет заниматься правительство, которое видит свою "объединительную миссию".
Утром в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства Франции с 2017 года, подал в отставку. Его место занял Жан Кастекс, занимавший ранее пост мэра города Прад. Макрон поручил ему сформировать новый кабинет министров. Новый состав правительства должен быть утвержден до среды.
Эдуар Филипп
Вчера, 13:47
Бывший премьер Франции вступил в должность мэра Гавра
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Жан КастексЭдуар ФилиппЭммануэль МакронФранцияВ мире
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