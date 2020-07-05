https://ria.ru/20200705/1573924351.html
Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом
Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151),... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T22:17
2020-07-05T22:22
парламент хорватии
хорватия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/46/1562574655_0:236:3222:2048_1400x0_80_0_0_f304a09a58862113891199c380c941d0.jpg
https://ria.ru/20200705/1573835727.html
хорватия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/46/1562574655_0:236:3222:2048_1400x0_80_0_0_f304a09a58862113891199c380c941d0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156257/46/1562574655_482:0:3213:2048_1400x0_80_0_0_da47f51ea74c69eec9137ec4fbdf582c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/46/1562574655_1174:0:3222:2048_1400x0_80_0_0_75ede35c97fb1218c9423451b5cd9e5e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламент хорватии, хорватия, в мире
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости.
Правящая партия "Хорватское демократическое содружество
" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями носили маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки.
По первым предварительным данным ГИК, правоцентристская ХДС получает 71 мандат, "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу
, - 45 мандатов, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов.
В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно") и Хорватская народная партия (HNS).
Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор (парламент) избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.