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Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом
Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151),... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T22:22
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парламент хорватии, хорватия, в мире

Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом

22:17 05.07.2020 (обновлено: 22:22 05.07.2020)
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© AP Photo / Filip HorvatВыборы в Хорватии
Выборы в Хорватии
© AP Photo / Filip Horvat
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями носили маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки.
По первым предварительным данным ГИК, правоцентристская ХДС получает 71 мандат, "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 45 мандатов, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов.
В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно") и Хорватская народная партия (HNS).
Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор (парламент) избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Вчера, 00:45
Процедура выборов в парламент Хорватии
200012
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