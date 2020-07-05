Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом

БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. Правящая партия " Правящая партия " Хорватское демократическое содружество " (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями носили маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки.

По первым предварительным данным ГИК, правоцентристская ХДС получает 71 мандат, "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу , - 45 мандатов, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов.

В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно") и Хорватская народная партия (HNS).