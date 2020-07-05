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Религия и мировоззрение
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Элладская церковь: турки не посмеют превратить Святую Софию в мечеть
Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним считает, что турки не осмелятся превратить собор Святой Софии в Стамбуле... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T22:19
религия и мировоззрение
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Турки: это мы-то не посмеем?!
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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будущее собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, юнеско, греция, стамбул, в мире

Элладская церковь: турки не посмеют превратить Святую Софию в мечеть

22:18 05.07.2020 (обновлено: 22:19 05.07.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen / Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen /
АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним считает, что турки не осмелятся превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
"Смотрите, они играют в любые игры, попавшие в их руки. И это тоже игра. Я верю, что они не осмелятся", - сказал Иероним, отвечая на вопрос греческого телеканала Mesogeios, пойдет ли Турция на превращение собора в мечеть.
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть, и поступит в зависимости от него.
Высший административный суд Турции - Госсовет 2 июля рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.
Собор Святой Софии в Стамбуле
3 июля, 16:05
Собор Святой Софии в Стамбуле
Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас 2 июля на брифинге, после решения суда, заявил что это тема не греко-турецких отношений, это всемирный вопрос, Айя София – памятник всемирного культурного наследия, и очень многие страны в последнее время призывали Турцию не делать шаг, который создаст огромную душевную пропасть между христианами всего мира и Турцией.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
4 июля, 16:23
Ничего кроме скорби. В РПЦ следят за ситуацией с собором Святой Софии
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Религия и мировоззрениеБудущее собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОГрецияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
И посмеют, и посмеются! Хотя не факт, что последними!
5 июля, 23:27
Von Stirliz
1500101
Турки: это мы-то не посмеем?!
5 июля, 22:27
Naum Vygodsky
410501
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