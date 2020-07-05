В партии президента Хорватии недовольны итогами выборов по экзит-поллам

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями носили маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки. До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан. Это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.

Миланович до ноября 2016 года возглавлял крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП) и ее сторонниками был выдвинут кандидатом в президенты в декабре 2019 года.

"Искренне надеюсь, что официальные результаты будут ближе к данным (предвыборных - ред.) соцопросов, потому что это – диаметрально противоположный результат… Похоже, те люди, которые остались дома, это наши избиратели", - заявил журналистам в штабе СДП зампредседателя партии Златко Комадина.

В лидирующем ХДС ранее выразили удовлетворение данными exit poll, но отметили, что надо дождаться официальных итогов волеизъявления.

По данным второго замера exit poll, правоцентристская ХДС получает 62 мандата, "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, – 43 мандата, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро – 14 мандатов, за ними расположились остальные блоки и партии.

В парламент по этим данным также проходят независимое движение "МОСТ" бывшего председателя Сабора (парламента) Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов и либералов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно") и Хорватская народная партия (HNS).

Первые данные избиркома ожидаются после 21.00 (22.00 мск).