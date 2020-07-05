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В партии президента Хорватии недовольны итогами выборов по экзит-поллам
В партии близкой президенту Хорватии Зорану Милановичу недовольны результатами выборов по данным exit poll, согласно которым на парламентских выборах побеждает... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T21:54
зоран миланович
хорватское демократическое содружество
парламент хорватии
хорватия
в мире
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353
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зоран миланович, хорватское демократическое содружество, парламент хорватии, хорватия, в мире

В партии президента Хорватии недовольны итогами выборов по экзит-поллам

21:54 05.07.2020
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© AP Photo / Darko BandicЗоран Миланович
Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. В партии близкой президенту Хорватии Зорану Милановичу недовольны результатами выборов по данным exit poll, согласно которым на парламентских выборах побеждает правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича.
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями носили маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки. До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан. Это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.
Миланович до ноября 2016 года возглавлял крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП) и ее сторонниками был выдвинут кандидатом в президенты в декабре 2019 года.
"Искренне надеюсь, что официальные результаты будут ближе к данным (предвыборных - ред.) соцопросов, потому что это – диаметрально противоположный результат… Похоже, те люди, которые остались дома, это наши избиратели", - заявил журналистам в штабе СДП зампредседателя партии Златко Комадина.
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В лидирующем ХДС ранее выразили удовлетворение данными exit poll, но отметили, что надо дождаться официальных итогов волеизъявления.
По данным второго замера exit poll, правоцентристская ХДС получает 62 мандата, "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, – 43 мандата, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро – 14 мандатов, за ними расположились остальные блоки и партии.
В парламент по этим данным также проходят независимое движение "МОСТ" бывшего председателя Сабора (парламента) Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов и либералов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно") и Хорватская народная партия (HNS).
Первые данные избиркома ожидаются после 21.00 (22.00 мск).
Опрос был проведен во всех избирательных округах Хорватии. Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.
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Зоран МилановичХорватское демократическое содружествоПарламент ХорватииХорватияВ мире
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