Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

"Боевики открыли огонь по жилым кварталам поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.) из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома", - сказал представитель ведомства.