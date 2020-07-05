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Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, повреждение получил жилой дом, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T21:27
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
донецкая народная республика
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донецк (донецкая область)
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

21:27 05.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинские силовики обстреляли жилые кварталы в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинские силовики обстреляли жилые кварталы в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, повреждение получил жилой дом, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Боевики открыли огонь по жилым кварталам поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.) из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что адекватными действиями подразделений ДНР огневая активность силовиков была подавлена.
"Командиру 79-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) настоятельно рекомендуем отказаться от обстрелов и провокаций, соблюдать режим прекращения огня и сохранить жизни своих подчинённых", - сказал представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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