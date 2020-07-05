https://ria.ru/20200705/1573923408.html
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, повреждение получил жилой дом, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T21:27
2020-07-05T21:27
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
донецкая народная республика
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донецк (донецкая область)
украина
в мире
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2
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:228:3072:1956_1400x0_80_0_0_776f3f0c33b2c429bd9387bfa3b9038d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), украина, в мире