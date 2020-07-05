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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573923245.html
ВОЗ попросили ризнать передачу коронавируса по воздуху
Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-06T01:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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Если передается через мельчайшие частицы, тогда маска тем более не нужна - от нее вообще никакого толку.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз

ВОЗ попросили ризнать передачу коронавируса по воздуху

21:18 05.07.2020 (обновлено: 01:22 06.07.2020)
27542
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, пишет The New York Times.
ВОЗ утверждает, что вирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.
По мнению ученых, доказательства подтверждают, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.
На следующей неделе письмо 239 ученых в ВОЗ с просьбой пересмотреть рекомендации могут опубликовать в научном журнале.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
В самой организации доказательства о передаче коронавируса через воздух назвали неубедительными.
"В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры ", — цитирует газета технического руководителя по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетту Аллегранци.
Авторы статьи отмечают, что если воздушно-капельная передача действительно является значимым фактором распространения, то для сдерживания коронавируса необходимо будет внести ряд новых мер, в том числе ношение масок в помещениях даже при социальном дистанцировании, ношение медработниками специальных масок, которые фильтруют мельчайшие частицы, использование систем вентиляции воздуха в общественных местах, а также ультрафиолетовых ламп, способных убивать вирусные частицы.
Всего по последним данным ВОЗ, в мире за время пандемии выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗ
Популярные комментарии
Лучше всего «коронавирус» передаётся через выпуски новостей на Первом канале.
5 июля, 21:38
Станислав Попов
1051311151
Если передается через мельчайшие частицы, тогда маска тем более не нужна - от нее вообще никакого толку.
5 июля, 21:51
big_medved
100300016
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