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Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России
Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов не нашел ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T21:06
2020-07-06T00:56
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здоровье - общество
улан-батор
китай
монголия
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Анатолий Недопустимое имя
Нынче Россия проходной двор..Китай и их лесопилки+"колхозы"(фрукты и овощи с ядами) на территории России не исключение..(
36
lenka031071
Здравствуйте, бубонная чума, вот вас-то нам еще и не хватало
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улан-батор
китай
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество, улан-батор, китай, монголия, общество
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов не нашел ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в Китае
и Монголии
.
"Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и, думаю, что будет", — рассказал врач радиостанции "Говорит Москва
".
По словам эксперта, ничего страшного во вспышке чумы нет, так как в Китае и Монголии есть специальные службы, которые занимаются подобными явлениями.
Жемчугов добавил, что подобные вспышки случаются довольно часто, например, несколько лет назад ее зафиксировали на Алтае, а прошлой осенью — в Китае.
"Это люди едят, например, сурков, сусликов, шкурки снимают или блохи от них перебегают в жилища", — пояснил он.
Медик добавил, что в очаге заражения теперь проведут вакцинацию и введут строгий карантин.
"Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности", — уточнил ученый.
Жемчугов рассказал, что введенный во Внутренней Монголии
третий уровень эпидемиологической опасности — это оценка самой ситуации. Он добавил, что в России выделяют четыре группы патогенности инфекций.
"Вот чума из бактериальных инфекций — это первая группа опасности. Коронавирус относится, кстати, ко второй. Первая — самая страшная, там, где скорость распространения и смертность", — разъяснил врач.
Ранее в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ввели третий уровень эпидемиологической опасности после того, как выявили пациента с подозрением на бубонную чуму.
До этого чуму выявили на западе Монголии, в приграничном с Россией регионе. Заболели два человека. В пресс-службе российского посольства в Улан-Баторе
заявили, что власти страны сразу приняли необходимые меры и причин для беспокойства нет.
Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи.