Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов не нашел ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в Монголии. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов не нашел ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в Китае

"Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и, думаю, что будет", — рассказал врач радиостанции " Говорит Москва ".

По словам эксперта, ничего страшного во вспышке чумы нет, так как в Китае и Монголии есть специальные службы, которые занимаются подобными явлениями.

Жемчугов добавил, что подобные вспышки случаются довольно часто, например, несколько лет назад ее зафиксировали на Алтае, а прошлой осенью — в Китае.

"Это люди едят, например, сурков, сусликов, шкурки снимают или блохи от них перебегают в жилища", — пояснил он.

Медик добавил, что в очаге заражения теперь проведут вакцинацию и введут строгий карантин.

"Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности", — уточнил ученый.

Жемчугов рассказал, что введенный во Внутренней Монголии третий уровень эпидемиологической опасности — это оценка самой ситуации. Он добавил, что в России выделяют четыре группы патогенности инфекций.

"Вот чума из бактериальных инфекций — это первая группа опасности. Коронавирус относится, кстати, ко второй. Первая — самая страшная, там, где скорость распространения и смертность", — разъяснил врач.

Ранее в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ввели третий уровень эпидемиологической опасности после того, как выявили пациента с подозрением на бубонную чуму.

До этого чуму выявили на западе Монголии, в приграничном с Россией регионе. Заболели два человека. В пресс-службе российского посольства в Улан-Баторе заявили, что власти страны сразу приняли необходимые меры и причин для беспокойства нет.