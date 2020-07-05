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Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России
Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов не нашел ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-06T00:56
россия
здоровье - общество
улан-батор
китай
монголия
общество
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Нынче Россия проходной двор..Китай и их лесопилки+"колхозы"(фрукты и овощи с ядами) на территории России не исключение..(
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Здравствуйте, бубонная чума, вот вас-то нам еще и не хватало
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россия
улан-батор
китай
монголия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, здоровье - общество, улан-батор, китай, монголия, общество

Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России

21:06 05.07.2020 (обновлено: 00:56 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛабораторные пробы
Лабораторные пробы
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов не нашел ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии.
"Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и, думаю, что будет", — рассказал врач радиостанции "Говорит Москва".
По словам эксперта, ничего страшного во вспышке чумы нет, так как в Китае и Монголии есть специальные службы, которые занимаются подобными явлениями.
Жемчугов добавил, что подобные вспышки случаются довольно часто, например, несколько лет назад ее зафиксировали на Алтае, а прошлой осенью — в Китае.
Вид на Улан-Батор
2 июля, 20:23Акценты
Все под контролем. Вспышка чумы в Монголии не угрожает России Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры. В посольстве России в Улан-Баторе заявили, что оснований для серьезных беспокойств нет.
"Это люди едят, например, сурков, сусликов, шкурки снимают или блохи от них перебегают в жилища", — пояснил он.
Медик добавил, что в очаге заражения теперь проведут вакцинацию и введут строгий карантин.
"Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности", — уточнил ученый.
Жемчугов рассказал, что введенный во Внутренней Монголии третий уровень эпидемиологической опасности — это оценка самой ситуации. Он добавил, что в России выделяют четыре группы патогенности инфекций.
"Вот чума из бактериальных инфекций — это первая группа опасности. Коронавирус относится, кстати, ко второй. Первая — самая страшная, там, где скорость распространения и смертность", — разъяснил врач.
Ранее в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ввели третий уровень эпидемиологической опасности после того, как выявили пациента с подозрением на бубонную чуму.
До этого чуму выявили на западе Монголии, в приграничном с Россией регионе. Заболели два человека. В пресс-службе российского посольства в Улан-Баторе заявили, что власти страны сразу приняли необходимые меры и причин для беспокойства нет.
Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи.
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4 июля, 15:45
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2037940198
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РоссияЗдоровье - ОбществоУлан-БаторКитайМонголияОбщество
Популярные комментарии
Нынче Россия проходной двор..Китай и их лесопилки+"колхозы"(фрукты и овощи с ядами) на территории России не исключение..(
5 июля, 22:45
АНАнатолий Недопустимое имя
2500803
Здравствуйте, бубонная чума, вот вас-то нам еще и не хватало
5 июля, 21:59
lenka031071
1070402
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