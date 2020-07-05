https://ria.ru/20200705/1573922893.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Пензенской области достигло 50
Еще две пациентки с коронавирусом скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе достигло 50, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:56
2020-07-05T20:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пензенская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости.
Еще две пациентки с коронавирусом скончались в Пензенской области
, общее число умерших в регионе достигло 50, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5347 случаев коронавируса. К 4 июля скончались 48 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни две женщины с COVID-19. Женщина 1947 года рождения. Сопутствующие (заболевания - ред.): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца - ред.), аритмия, атеросклероз аорты, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, артериальная гипертензия… Женщина 1965 года рождения. Сопутствующие: нет. Причина смерти (у обеих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что врачи в воскресенье выписали троих пациентов после лечения COVID-19, а общее число выздоровевших увеличилось до 4928.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.