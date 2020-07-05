https://ria.ru/20200705/1573922787.html
Израильские военные заявили о третьем снаряде, выпущенном из сектора Газа
Ещё один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системой ПВО, сообщила пресс-служба израильских военных. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:52
2020-07-05T20:52
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
израиль
в мире
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1
сектор газа
израиль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, израиль, в мире