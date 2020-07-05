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Израильские военные заявили о третьем снаряде, выпущенном из сектора Газа
Ещё один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системой ПВО, сообщила пресс-служба израильских военных. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:52
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, израиль, в мире

Израильские военные заявили о третьем снаряде, выпущенном из сектора Газа

20:52 05.07.2020
646
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Ещё один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системой ПВО, сообщила пресс-служба израильских военных.
Ранее в воскресенье сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на границе Израиля и сектора Газа, так как две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля.
Спустя примерно час сирены сработали повторно.
"Касательно предыдущего сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системами воздушной обороны", - говорится в сообщении.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаИзраильВ мире
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