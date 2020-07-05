https://ria.ru/20200705/1573922516.html
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
Причиной ДТП на проспекте Мира в Москве мог стать приступ астмы у водителя, наехавшего на стоявшие автомобили, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:40
2020-07-06T00:15
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200705/1573920763.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263858_0:136:3159:1913_1400x0_80_0_0_c6415af71c08bb8d3867458126982c39.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия