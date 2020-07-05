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У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
Причиной ДТП на проспекте Мира в Москве мог стать приступ астмы у водителя, наехавшего на стоявшие автомобили, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-06T00:15
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

20:40 05.07.2020 (обновлено: 00:15 06.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Причиной ДТП на проспекте Мира в Москве мог стать приступ астмы у водителя, наехавшего на стоявшие автомобили, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что на проспекте Мира в российской столице столкнулись три машины, движение по дублеру в сторону центра было полностью перекрыто.
ДТП на МКАД
Вчера, 19:16
На 94-м километре МКАД восстановили движение после ДТП
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
156444215
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
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