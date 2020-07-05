В России еще 85 военных выздоровели после COVID-19

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Свыше 6,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровело 85 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 85 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6929 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 800.
На 5 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1264 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 244 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 678 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1534 пациентам, из них 274 человека - гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны.
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