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В России еще 85 военных выздоровели после COVID-19
Свыше 6,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровело 85 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:32
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

В России еще 85 военных выздоровели после COVID-19

20:31 05.07.2020 (обновлено: 20:32 05.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Свыше 6,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровело 85 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 85 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6929 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 800.
На 5 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1264 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 244 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 678 человек.
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Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1534 пациентам, из них 274 человека - гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
Популярные комментарии
85 прикормленных дармоедов с хорошими пенсиями,с индексациями пенсий работающим военным пенсионерам(в отличие от обычных пенсионеров-работяг)..Рад)) РАД))
5 июля, 22:48
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