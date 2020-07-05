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Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах
Правящее Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьер-министра страны Андрея Пленковича лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:42
андрей пленкович
зоран миланович
хорватия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей пленкович, зоран миланович, хорватия, в мире

Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах

20:28 05.07.2020 (обновлено: 20:42 05.07.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Suradnik13 / Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
CC BY-SA 3.0 / Suradnik13 /
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. Правящее Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьер-министра страны Андрея Пленковича лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют результаты exit poll исследовательской компании Ipsos.
По данным exit poll, правоцентристская ХДС получает 61 мандат, "Перезагрузка" (коалиция Restart) во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 44 мандата, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов, за ними расположились остальные блоки и партии.
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями использовали маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки. До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан, это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.
Первые данные избиркома ожидаются после 21.00 (22.00 мск).
Exit poll был проведен среди 21 575 избирателей во всех избирательных округах Хорватии. Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Парламент избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.
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Андрей ПленковичЗоран МилановичХорватияВ мире
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