https://ria.ru/20200705/1573922297.html
Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах
Правящее Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьер-министра страны Андрея Пленковича лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:28
2020-07-05T20:42
андрей пленкович
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей пленкович, зоран миланович, хорватия, в мире
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости.
Правящее Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьер-министра страны Андрея Пленковича
лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют результаты exit poll исследовательской компании Ipsos.
По данным exit poll, правоцентристская ХДС получает 61 мандат, "Перезагрузка" (коалиция Restart) во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу
, - 44 мандата, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов, за ними расположились остальные блоки и партии.
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями использовали маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки. До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан, это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.
Первые данные избиркома ожидаются после 21.00 (22.00 мск).
Exit poll был проведен среди 21 575 избирателей во всех избирательных округах Хорватии. Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Парламент избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.