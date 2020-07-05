Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573922154.html
Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19, сообщили СМИ
Индия заняла третье место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Россию, сообщает газета Deccan Herald со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
воз
бразилия
индия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1400x0_80_0_0_4f1984fc2871f85620c1a568f24abd74.jpg
россия
бразилия
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1400x0_80_0_0_4f1984fc2871f85620c1a568f24abd74.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_30:0:2761:2048_1400x0_80_0_0_a976672b5cc6993cb36a63868733547c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_413:0:2461:2048_1400x0_80_0_0_ca34d3e31c5adc4c2ef068d37860b0e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, бразилия, индия, сша, в мире

Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19, сообщили СМИ

20:22 05.07.2020
3306
© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл - РИА Новости. Индия заняла третье место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Россию, сообщает газета Deccan Herald со ссылкой на собственные подсчеты.
По данным газеты, к вечеру воскресенья в Индии выявлено 694 053 случая заболевания. Издание напоминает, что по данным университета Хопкинса, наибольшее число заболевших в мире - в США, там зарегистрировано 2,85 миллиона случаев коронавируса, на втором месте находится Бразилия, где коронавирус найден у более 1,57 миллиона человек, в России - более 680 тысяч заболевших.
Согласно официальным данным, число выявленных случаев коронавируса в Индии на утро воскресенья превысило 673 тысячи, умерли более 19 тысяч человек.
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
54738842
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗБразилияИндияСШАВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
ВОЗ попросили ризнать передачу коронавируса по воздуху
Лабораторные пробы
Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России
Полиция
В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник
Роман Путин
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
В Израиле еще 755 человек заболели COVID-19
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Ярославской области умерла медсестра, проводившая тесты на COVID-19
Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш
Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч
Автомобиль скорой помощи
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
Отдыхающие на Южном пляже в Майами-Бич, Флорида, США
Флорида обошла Германию по числу заболевших COVID-19
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
В больничной палате
Девочка, которую насильники удерживали в квартире, находится в больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния