В Израиле еще 755 человек заболели COVID-19

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 11 540. В тяжелом состоянии находятся 86 пациентов, из них 27 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 916 человек уже выздоровели.

В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться одновременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может превышать 20.