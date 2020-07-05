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https://ria.ru/20200705/1573922075.html
В Израиле еще 755 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 755 за сутки и достигло к вечеру воскресенья 29 787, один пациент с таким диагнозом умер, общее РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:17
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

В Израиле еще 755 человек заболели COVID-19

20:17 05.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 755 за сутки и достигло к вечеру воскресенья 29 787, один пациент с таким диагнозом умер, общее число умерших достигло 331, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 11 540. В тяжелом состоянии находятся 86 пациентов, из них 27 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 916 человек уже выздоровели.
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В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться одновременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может превышать 20.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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