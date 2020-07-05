https://ria.ru/20200705/1573922049.html
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:15
2020-07-05T20:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
турция
в мире
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1
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, в мире