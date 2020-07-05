Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573922049.html
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_91669b6305ef5145175b7e233ceebb58.jpg
1
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_91669b6305ef5145175b7e233ceebb58.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_160:0:1800:1230_1400x0_80_0_0_dae58fcb445156c44b27ab582f68825b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_365:0:1595:1230_1400x0_80_0_0_2621319c1252dc63bc68018eaa14ff70.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, в мире

Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч

20:15 05.07.2020
617
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки в Турции выявлено 1148 новых зараженных, скончались еще 19 пациентов с COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 205 758, выздоровели 180 680 человек, скончались 5225.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
212100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
Рекомендуем
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
В Израиле еще 755 человек заболели COVID-19
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19, сообщили СМИ
Города мира. Таллин. Эстония
Замгенсека НАТО обсуждает в Эстонии "российскую угрозу"
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах
Медики на крыльце красной зоны
В России еще 85 военных выздоровели после COVID-19
Израильские военнослужащие
Израильские военные заявили о третьем снаряде, выпущенном из сектора Газа
Полиция
В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник
Парламентские выборы в Хорватии
В Хорватии закрылись избирательные участки на парламентских выборах
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Число умерших пациентов с COVID-19 в Пензенской области достигло 50
Мужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
В Таджикистане число больных COVID-19 за сутки увеличилось на 54 человека
Автомобиль скорой помощи
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
Лабораторные пробы
Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России
Вид на Кито. Эквадор
В Эквадоре освободили шесть человек, похищенных коренными жителями
Собор Святой Софии в Стамбуле
Элладская церковь: турки не посмеют превратить Святую Софию в мечеть
Сотрудник полиции
В Выборге задержали подростка, подозреваемого в убийстве пенсионера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния