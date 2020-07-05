Замгенсека НАТО обсуждает в Эстонии "российскую угрозу"

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июл - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер находится с визитом в Эстонии для ознакомления с оборонительными ресурсам балтийской республики и возможного отражения исходящих со стороны России "угроз", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Эстонии.
Накануне высокий гость встретился с канцлером министерства обороны Эстонии Кристьяном Прикком, стороны обсудили противодействие "угрозам со стороны России".
"Для Эстонии важно, чтобы НАТО четко видела обстановку и специфику безопасности нашего региона. Высококачественная разведка и раннее предупреждение создают предпосылки для предотвращения и, при необходимости, противодействия угрозам со стороны России ", - сказал Прикк после встречи.
На встрече также обсуждались усиление позиций НАТО в сфере обороны и сдерживания, рост влияния Китая и влияние конфликтов на южном и юго-восточном фланге НАТО на трансатлантическую безопасность.