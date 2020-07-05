Замгенсека НАТО обсуждает в Эстонии "российскую угрозу"

Истина где-то рядом. НАТО чувствует русскую угрозу, но не может найти В НАТО тоже не дураки сидят. Шестым чувством или пятой точкой, но чувствуют, как дважды два – четыре, что, в случае чего, врежет им Россия прямо из Атлантики по первое число. Третьего не дано. Математика.