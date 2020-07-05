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Замгенсека НАТО обсуждает в Эстонии "российскую угрозу"
Заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер находится с визитом в Эстонии для ознакомления с оборонительными ресурсам балтийской... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:14
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353
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нато, эстония, таллин, в мире

Замгенсека НАТО обсуждает в Эстонии "российскую угрозу"

20:13 05.07.2020 (обновлено: 20:14 05.07.2020)
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© РИА Новости / Елена ИсайкинаГорода мира. Таллин. Эстония
Города мира. Таллин. Эстония
© РИА Новости / Елена Исайкина
ХЕЛЬСИНКИ, 5 июл - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер находится с визитом в Эстонии для ознакомления с оборонительными ресурсам балтийской республики и возможного отражения исходящих со стороны России "угроз", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Эстонии.
Накануне высокий гость встретился с канцлером министерства обороны Эстонии Кристьяном Прикком, стороны обсудили противодействие "угрозам со стороны России".
"Для Эстонии важно, чтобы НАТО четко видела обстановку и специфику безопасности нашего региона. Высококачественная разведка и раннее предупреждение создают предпосылки для предотвращения и, при необходимости, противодействия угрозам со стороны России ", - сказал Прикк после встречи.
На встрече также обсуждались усиление позиций НАТО в сфере обороны и сдерживания, рост влияния Китая и влияние конфликтов на южном и юго-восточном фланге НАТО на трансатлантическую безопасность.
В ходе визита Кеттлер посетит авиабазу Эмари под Таллином, город Нарву на границе с Россией, встретится с руководством сил обороны, внешней разведки, полиции безопасности, разведывательного центра и МИД.
Истина где-то рядом. НАТО чувствует русскую угрозу, но не может найти
3 июля, 17:26На грани
Истина где-то рядом. НАТО чувствует русскую угрозу, но не может найтиВ НАТО тоже не дураки сидят. Шестым чувством или пятой точкой, но чувствуют, как дважды два – четыре, что, в случае чего, врежет им Россия прямо из Атлантики по первое число. Третьего не дано. Математика.
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НАТОЭстонияТаллинВ мире
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