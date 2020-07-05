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В Хорватии закрылись избирательные участки на парламентских выборах
В Хорватии закрылись участки на выборах депутатов Сабора (парламента) страны, голосование прошло без нарушений, сообщила Государственная избирательная комиссия... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:06
2020-07-05T20:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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зоран миланович, парламент хорватии, хорватия, в мире
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости.
В Хорватии
закрылись участки на выборах депутатов Сабора (парламента) страны, голосование прошло без нарушений, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями носили маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки. До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан, это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.
"Участки были закрыты в 19.00 (20.00 мск), нарушений зафиксировано не было", - сообщил избирком. Первые результаты ГИК сообщит после 21.00 (22.00 мск).
По последним данным соцопросов, главными конкурентами за места в Саборе станут правящее правоцентристское Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера Андрея Пленковича, коалиция Restart во главе с оппозиционной Социал-демократической партией президента Зорана Милановича
и правое "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро.
Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.